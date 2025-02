Van spijkerbroek naar tupperware: recycling geeft textiel een tweede leven

Het Amsterdamse chemiebedrijf Avantium heeft een baanbrekende technologie ontwikkeld voor de recycling van polykatoen, een veelgebruikte textielsoort bestaande uit een mix van katoen en polyester. Deze innovatie biedt een duurzame oplossing voor het groeiende probleem van textielafval.

Traditioneel is het recyclen van polykatoen uitdagend vanwege de combinatie van natuurlijke en synthetische vezels. Avantium's gepatenteerde methode maakt gebruik van geconcentreerd zoutzuur om de katoencellulose af te breken tot glucose, terwijl het polyester intact blijft. Dit proces stelt het bedrijf in staat om zowel de polyestervezels volledig te recyclen als de vrijgekomen glucose te gebruiken voor industriële toepassingen, zoals de productie van biobased plastics.

De technologie is ontwikkeld in samenwerking met de onderzoeksgroep Industriële Duurzame Chemie van de Universiteit van Amsterdam en is getest in Avantium's Dawn Technology™ proeffabriek in Delfzijl. De resultaten tonen aan dat het proces schaalbaar en kosteneffectief is, met hoge opbrengsten van zowel gerecycled polyester als glucose.

Met de wereldwijde textielproductie die naar verwachting in 2030 zal toenemen tot 149 miljoen ton en een huidig recyclingpercentage van minder dan 1%, biedt deze technologie een veelbelovende oplossing voor een circulaire textielindustrie. Bovendien sluit het aan bij nieuwe regelgeving die textielproducenten verantwoordelijk maakt voor afvalbeheer.

Gert-Jan Gruter, Chief Technology Officer bij Avantium, benadrukt het belang van deze ontwikkeling: "Deze technologie is een cruciale stap vooruit naar een circulaire economie. Wij zetten ons in om deze technologie in samenwerking met partners te perfectioneren en de toepassing ervan te verbreden om het wereldwijde textielafvalprobleem aan te pakken."

Avantium is voornemens om de technologie verder te ontwikkelen en zoekt hiervoor samenwerking met partners in de textielindustrie om de implementatie op commerciële schaal te realiseren.