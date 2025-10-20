Voortbouwen op vooruitgang: VF Corporation deelt duurzaamheids- en maatschappelijke impact in rapport voor boekjaar 25

VF Corporation (NYSE: VFC), een wereldleider in merkkleding, schoenen en accessoires, heeft zijn rapport over maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid (E&SR) voor boekjaar (FY) 2025 gepubliceerd. Deze publicatie beschrijft de vooruitgang die het bedrijf boekt in de richting van zijn milieu- en maatschappelijke doelstellingen en viert belangrijke mijlpalen.

“Bij VF zetten we ons in voor een verantwoorde bedrijfsvoering en streven we naar een positieve impact op de mensen, gemeenschappen en omgevingen die we allemaal delen,” aldus Bracken Darrell, president en directeur van VF. “Wij geloven dat maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid een voortdurende reis is, die luisteren, leren en aanpassen vereist. Ons nieuw gepubliceerde rapport weerspiegelt deze aanpak en biedt een transparante kijk op hoe we werken aan de ondersteuning van mens en planeet in onze wereldwijde activiteiten.”

Dit jaar wordt de vooruitgang van ons Worker & Community Development (WCD) programma belicht, dat de levens van meer dan een miljoen mensen heeft verbeterd. Dit is een mijlpaal die we voor onze doelstelling voor boekjaar 26 hebben bereikt. Sinds de lancering in 2017 richt het WCD-programma zich op de verbetering van het welzijn van werknemers en hun gemeenschappen door middel van op maat gemaakte projecten die inspelen op reële, lokale behoeften.

Naast WCD deelt het rapport onze vooruitgang op andere gebieden, waaronder de integratie van duurzame materialen in onze toeleveringsketen, afvalvermindering en traceerbaarheid. Het rapport benadrukt dat VF zijn doelstelling voor gerecycled polyester eerder dan gepland heeft behaald, een mooie prestatie. Onze merken onderzoeken ook nieuwe manieren om de levensduur van producten te verlengen en afval te verminderen. Initiatieven zoals het Renewed-programma van het merk The North Face®, het Timberloop™-programma van het merk Timberland® en het Second Cut™-programma van het merk Smartwool® hebben ervoor gezorgd dat duizenden producten niet op de vuilnisbelt belanden. Ondertussen heeft ons Naked Delivery-programma, dat plastic zakken van producten verwijdert voordat ze naar klanten worden verzonden, alleen al in boekjaar 25 27.000 ton plastic voor eenmalig gebruik bespaard.

In boekjaar 25 hebben we 61 procent van ons volume aan belangrijke materialen getraceerd over vijf niveaus van de toeleveringsketen. Dit helpt ons de risico's en kansen bij de inkoop beter te begrijpen. We hebben ook onze focus voortgezet op het inkopen van materialen van telers die regeneratieve landbouwpraktijken toepassen. In boekjaar 24 hebben de merken van VF meer dan 5.000 ton regeneratieve wol, leer, natuurlijk rubber en katoen van deze telers ingekocht.

Het E&SR-rapport voor boekjaar 25 toont de vooruitgang die we hebben geboekt, maar we weten dat er altijd meer werk te doen is. We nodigen u uit om het volledige rapport te bekijken en meer te weten te komen over de mensen, de samenwerkingsverbanden en de vooruitgang achter de cijfers.

