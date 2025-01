WE Fashion kiest voor Oracle Cloud

WE Fashion (WE®), een van de bekendste modewinkelketens van Nederland, heeft Oracle Cloud gekozen om zijn bedrijfsprocessen opnieuw in te richten en zijn omnichannelactiviteiten veiliger en flexibeler te maken. Het in 1962 opgerichte familiebedrijf richt zich op heren-, dames- en kindermode in meer dan 25 landen, via verschillende verkoopkanalen en online partners. Door over te stappen naar de cloud met Oracle Retail Suite en Oracle Fusion Cloud Warehouse Management, kan WE® de krachtige mogelijkheden van AI benutten om het productbeheer in de 133 winkels en distributiecentra te optimaliseren, en zo klanten een verbeterde winkelervaring bieden, ongeacht hoe of waar ze winkelen.

"WE Fashion heeft een meerjarige IT-transformatie doorgemaakt", aldus Joris Aperghis, CEO van WE Fashion. "Als jarenlange partner was Oracle een logische keuze toen we onze systemen naar de cloud wilden verplaatsen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, cybersecurity te versterken en innovatie te stimuleren. Na een zeer grondige vergelijking met andere leveranciers en uitgebreid advies van Oracle hebben we uiteindelijk voor hen gekozen. Met deze systemen zijn we goed gepositioneerd om groei te ondersteunen, op veranderende eisen van de markt in te spelen, klanten aan te trekken en hen van de beste service te voorzien."

WE® zal Oracle Retail Merchandising Cloud Services gaan implementeren in combinatie met Oracle Retail AI Foundation. Hiermee automatiseert het best practices , optimaliseert het voorraadtoewijzing en -planning en kan het dankzij cruciale AI- en machine learning-technologie proactievere en onderbouwde beslissingen nemen voor bijvoorbeeld winkelassortiment, aanbiedingen, voorraadbeheer, prognoses, planning, inkoop en prijsstelling.

Hiernaast helpt Oracle Retail Supplier Evaluation WE® aan zijn duurzaamheidsverplichtingen te voldoen en ondersteunt het ESG-rapportagevereisten door rechtstreeks inzichten van leveranciers te verzamelen, zoals bijvoorbeeld informatie over de uitstoot van CO2.

Ten slotte verhoogt Oracle Warehouse Management, onderdeel van Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM), de efficiëntie voor de distributiecentra van WE®, zodat het bedrijf bij de productafhandeling naadloos kan voldoen aan de vraag van klanten. Ook biedt het beter inzicht in de voorraad. De implementaties worden ondersteund door de consultancyteams van Oracle Retail en Fusion Applications.

"Dankzij de digitale transformatie in de cloud met Oracle, kan WE® nu effectief zijn beveiliging, bedrijfsprocessen en efficiëntie verbeteren, van distributiecentra tot winkeletalages", aldus Alex Alt, Executive Vice President en General Manager van Oracle Consumer Industries. "Deze technologieën kunnen WE® met de kracht van AI helpen om beter onderbouwde beslissingen te nemen en sneller te reageren op markt- en consumententrends."