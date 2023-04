Zusjes Reinders vullen de kloof tussen high-end en high-street modelabels

Reinders is een Nederlands modelabel dat is opgericht door de tweelingzusjes Julie en Marie Reinders.

Op hun 17e stonden de zusjes al bij de kamer van koophandel en zijn vlak daarna begonnen met de eerste collectie van Reinders. Omdat ze een andere kijk op mode hebben, is Reinders een groot succes geworden in Nederland. Reinders staat bekend om haar gebreide stijlen en vult de kloof tussen high-end en high-street modelabels.

De kracht van het merk ligt in het aanbieden van high-end designs en luxe materialen tegen betaalbare prijzen, gecombineerd met een reeks mooie pasvormen en elegante silhouetten. Met de uitgesproken stijlen en herkenbare looks creëert Reinders een sterk imago.

De zusjes Reinders ontwerpen zelf de kleding. De unieke stijl van Julie en Marie is niet voor niets in zo’n korte tijd populair geworden. Elk seizoen is de collectie nog uitgebreider en groter. In de tijd dat het merk bestaat is het uitgegroeid tot een groot en populair merk in Nederland. Het snelgroeiende modemerk is gevestigd in Nederland. Het merk werkt samen met verschillende beroemdheden en grote influencers van over de hele wereld. Bekende vrouwen, zoals Victoria Koblenko, Luna Bijl en Rose Bertram zijn al gezien in de kleding van de zusjes Reinders.