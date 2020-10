De eerste editie van het Fashion Film Festival Amsterdam is een feit

De allereerste editie van het Fashion Film Festival Amsterdam (FFFA) vond afgelopen woensdag plaats in de Hallen studio’s in Amsterdam.

Op 30 september 2020 vond de allereerste editie van het Fashion Film Festival Amsterdam plaats in de Hallen Studio’s. De organisatie heeft samen met partners als ELLE, Czar Amsterdam, Ivy Lee agency, AMFI en het pas gelanceerde platform Girls in Film Amsterdam in tijden van crisis en met het toegestane hoeveelheid publiek alsnog een intiem, creatief en inspirerend festival weten neer te zetten. Het programma bestond uit verschillende screenings waar onder andere een speciale selectie geregisseerde films door AMFI-studenten werd getoond.

Verder kon je inspirerende panelgesprekken bijwonen over belangrijke topics in mode, duurzaamheid en diversiteit met gasten als model en activist Adama Jobe, co-founder van The New Originals Maru Asmellash en Anne-Ro Klevant Groen, Marketing & Communications Director bij Fashion for Good.

Het festival werd afgesloten door middel van een awardceremonie waar vier awards in verschillende categorieën zijn uitgereikt. De prijs voor beste modefilm werd uitgereikt aan de Amerikaanse filmmaker Diane Russo voor haar film Pelo Lacio. De door Nowness ondersteunde film van Elisha Smith-Leverock Triple Beam Dream won de prijs voor beste documentaire. De award voor best student ging naar de getalenteerde Zo Fan uit Singapore voor haar werk The Atypical Life of Agnes Tassel. Naast deze prijzen werd ook de ELLE's Choice Award uitgereikt, een speciale prijs geselecteerd door de redactie van ELLE, aan de Nederlandse regisseur Kristian van Kuijk voor zijn film For Tomorrow is a Dream.

Tuna Yilmaz, Festival President: “We zijn buitengewoon blij met de resultaten van dit speciale evenement dat onder zeer buitengewone omstandigheden toch heeft plaats gevonden. Ik denk dat we volgend jaar met de steun van onze partners een veel groter evenement kunnen neerzetten. En als laatst zou ik graag alle prijswinnaars willen feliciteren!"

Stills uit de film 'For Tomorrow is a Dream - I.SIMONS' door Kristian van Kuijk, die bekroond is met een ELLE Choice Award.