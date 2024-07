A fish named Fred: FredPark 2024 succes

Wat een fantastische avond met ca 320 lieve mensen en onverwachte optredens en een veiling voor MAKE A WISH FOUNDATION CHARITY door Mac Jeans en A fish named Fred. Superstrak gepresenteerd door Stefan Stolk en Sander Janson!

Dit is de eerste video om een indruk te geven.

Grote dank onze Transit Textiles Agency collega's die zich op alle vlakken hebben ingezet voor FredPark. En zonder de hulp van sponsors en muzikanten die belangeloos had het feestje er heel anders uitgezien.

Alexander Broussard / #PlusSupportAct #ErwinNijhoff #HetGoedeDoel #GoldenEarring #TonyPeroni Corné Klijn

Nolet Distillery / PINKYROSE Fresh Handmade Syrups / Spinning Memories / Wijnvoordeel International / Dutch Bargain / #Rogers_bbq RMC ENTERTAINMENT, LLC Kimberley Jacobi / Fayalux Photography / Michael Bakker

Alexander Broussard en zijn band #PlusSupportAct trapten af eindigend met #RadarLove en #TwilightZone waarbij Rinus Gerritsen als grote verrassing het podium opstapte. Cesar Zuiderwijk zat er al. De halve #GoldenEarring in je tuin... Hoe cool is dat?!

Door de regen viel er een band uit (die houden we tegoed) en daardoor viel er een gat in het programma dat spontaan opgevuld werd door #HetGoedeDoel met #TonyPeroni Vervolgens kwamen Deejay Corné Klijn en #ErwinNijhoff die inzette met het toepasselijke Have you ever seen the rain…. Nog even begeleid door Cyril Directie

Het was nog lang onrustig in het altijd pittoreske #Lijnden !