Aanmelden voor 3D Next LVL 3.0 in November 2024 in Amsterdam

IAF (International Apparel Federation), Alvanon Europe, Amsterdam Fashion Institute (AMFI) en Albstadt-Sigmaringen Universiteit zijn een unieke samenwerking aangegaan om een belangrijk internationaal evenement op het gebied van 3D in de digitale kledingindustrie te organiseren: 3D NEXT LEVEL 3.0. Dit innovatieve tweedaagse evenement, dat plaatsvindt op donderdag 21 en vrijdag 22 november, biedt praktijkgerichte inzichten in product- en procesinnovatie op het gebied van digitale productcreatie (DPC), van sourcing tot verkoop. Daarnaast krijgen deelnemers uitgebreid de gelegenheid om te netwerken met collega-professionals.

Sprekers van merken, producenten en solution providers zoals Adidas, Eurojersey, Hugo Boss, The Fabricant, Otto Bonprix, DMiX, Style 3D, Clo Virtual Fashion en Browzwear geven een helder inzicht in veelvoorkomende onderwerpen en uitdagingen in DPC zoals AI, end-to-end sourcing, digitale productontwikkeling en -verkoop. Op beide dagen zijn er speciale showcases die 3D-supergebruikers en case study’s van toonaangevende Europese kledingmerken en ontwerpers uitlichten, waaronder Berschka en Tess van Zalinge, om te laten zien hoe zij op weg zijn naar 3D.

Dit evenement is in meerdere opzichten uniek. Het brengt bedrijven samen die een leidende rol spelen in digitale productcreatie. Het is geen commercieel evenement; het gaat vooral om de inhoud. Ook verbindt het toonaangevende partijen in de (digitale) kledingindustrie met partijen in het onderwijs en met een internationale federatie. Al deze unieke elementen samen zorgen voor een evenement dat deelnemers niet alleen vertelt waar de kledingindustrie zich bevindt in de 3D-reis, maar ook bevat het de inhoud en de deelnemers om te bespreken hoe we samen de transitie naar een digitale kledingindustrie kunnen versnellen. Als zodanig is het een evenement dat een breed scala aan mensen uit de kledingindustrie samenbrengt, die allemaal een passie voor digitaal werken delen.