AMFI studente Liwia Labuz wint Award tijdens CLO Europe Rising Talent

AMFI Fashion & Design-studente, Liwia Labuz, heeft de Conceptual Design Award gewonnen tijdens de CLO Europe Rising Talent 2025-competitie met haar digitale collectie The Hysteria. De competitie bracht toonaangevende modeacademies en opkomende creatieven uit heel Europa samen, waarbij de finalisten hun projecten presenteerden tijdens de CLO Summit in München. Het werk van Liwia viel op door zijn originaliteit en innovatie, en we zijn ongelooflijk trots dat onze studenten hun talent op een internationaal podium laten zien. We spraken Liwia over haar ervaring en wat het winnen van deze prijs voor haar betekent.

Kun je ons iets vertellen over je winnende project, The Hysteria, en wat de inspiratie ervoor was?

The Hysteria markeert het breekpunt binnen The Silence, een collectie die de onmogelijke verwachtingen belicht die vrouwen, zowel vroeger als nu, worden opgelegd. Het is de tweede fase in een reis van vijf ontwerpen, en symboliseert het moment waarop onderdrukte emoties uitbarsten: rauw en oncontroleerbaar. Historisch gezien werden vrouwen die zich te vrij uitten, weggezet als “hysterisch”. De behandelingen waren vaak beangstigend, variërend van een huwelijk of exorcisme tot opsluiting in een gesticht, allemaal bedoeld om hun verontrustende waarheden te wissen. Deze fase herneemt het begrip hysterie en verandert het in een daad van rebellie – een bevrijding van alles wat de samenleving probeerde te onderdrukken. Zelfs vandaag worden emoties van vrouwen vaak bestempeld als “te veel”. Woede, frustratie of zelfs verdriet worden nog steeds vaak met ongemak of afwijzing beantwoord. Dit werk bekritiseert de angst van de samenleving voor vrouwelijke kwetsbaarheid en daagt het idee uit dat beheersing gelijkstaat aan kracht en chaos aan falen.

Hoe heb je je voorbereid op de CLO Europe Rising Talent-competitie?

Het thema van de competitie was Digital Diamond, en ik benaderde The Hysteria precies zo – iets dat onder immense druk is gevormd, gebroken maar nog steeds in staat om kracht en waarheid te weerspiegelen. Ter voorbereiding maakte ik een collectieboek waarin ik het verhaal achter The Silence en The Hysteria uitgebreid toelichtte, zodat men de ontwerpen zowel esthetisch als inhoudelijk kon begrijpen. Omdat er geen jury aanwezig was, wist ik dat het enige wat ik kon doen was positief blijven, mezelf zijn en mijn werk eerlijk delen. Ook besloot ik een van mijn eigen ontwerpen te dragen, waarin ik dezelfde 3D-geprinte schouderstukken verwerkte die ik voor The Hysteria had ontwikkeld, om het digitale tastbaar te maken.

Hoe was het om je werk te presenteren tijdens de CLO Summit in München en om vakgenoten te ontmoeten?

Presenteren tijdens de CLO Summit was een geweldige ervaring. Ik kreeg de kans om niet alleen met het CLO-team in contact te komen, maar ook met professionals uit de mode-industrie, waaronder vertegenwoordigers van grote merken zoals Hugo Boss en Adidas. Wat mij het meest verbaasde, was hoeveel zij mijn werk waardeerden en erin geloofden. Die erkenning van gevestigde experts draag ik altijd met me mee. Het bevestigde bovendien mijn overtuiging dat 3D niet slechts een hulpmiddel is, maar werkelijk de toekomst van mode – een manier om nieuwe ontwerpen te creëren, verhalen te vertellen en verbinding te maken met mensen.

Hoe voelde het om de Conceptual Design Award te winnen?

Het winnen van de Conceptual Design Award voelt nog steeds onwerkelijk. Ik herinner me dat ik vóór de competitie tegen Désirée zei dat ik ging winnen, en zij wees me erop hoe groot de competitie was en hoeveel getalenteerde mensen er zouden zijn. Maar diep vanbinnen geloofde ik erin. Toen het daadwerkelijk gebeurde, was het het mooiste bewijs dat hard werken en zelfvertrouwen je overal kunnen brengen. Het is een gevoel dat nauwelijks in woorden te vatten is – emotioneel, surrealistisch en onvergetelijk.

Wat betekent deze erkenning voor jou en je toekomstige carrière?

Deze erkenning is een van de belangrijkste mijlpalen in mijn traject tot nu toe, en voelt als een keerpunt. Het gaat niet alleen om het winnen van een prijs; het gaat erom dat mijn ideeën en mijn stem als ontwerper worden gezien en gewaardeerd. Dat geeft me enorme motivatie om te blijven experimenteren, mijn intuïtie te volgen en de verhalen te blijven vertellen die ik via mode wil uitdrukken. Het versterkt mijn geloof dat ik een carrière kan opbouwen op mijn eigen voorwaarden, en het spoort me aan om groter te dromen, harder te werken en trouw te blijven aan mijn visie.

Welke tips zou je andere studenten geven die ook kansen zoals deze nastreven?

Mijn advies is om nooit te stoppen met groots dromen, ook al lijken die dromen soms onbereikbaar. Werk hard, blijf nieuwsgierig en wees niet bang voor de offers – elke doorwaakte nacht en elke uitdaging vormt je tot de ontwerper die je wordt. Er zullen momenten van twijfel of zwaarte zijn, maar juist dan is het belangrijk om je visie vast te houden. Geloof volledig in jezelf, ook als anderen aarzelen, want dat geloof is je grootste kracht. Kansen zoals deze komen niet alleen voort uit talent, maar ook uit doorzettingsvermogen, moed en veerkracht. Je kunt veel meer bereiken dan je denkt, zolang je trouw blijft aan jezelf en vooruit blijft gaan.