Amsterdam Fashion Academy presenteert grootste afstudeershow in dertienjarig bestaan

Op vijftien juni presenteert de Amsterdam Fashion Academy haar grootste en meest ambitieuze eindejaarsshow. Het evenement brengt afgestudeerden van de Bachelor with Honours in Fashion Design en Fashion Business & Innovation samen in een dynamische viering van creativiteit, uitmuntende ontwerpen, innovatie en toekomstgericht denken.

Dit uitzonderlijke mode-evenement, gehouden in De Hallen Studio's in Amsterdam, is een grootschalige modeshow en tentoonstelling die de volgende generatie leiders in de mode-industrie presenteert.

De show van dit jaar onderscheidt zich door een grote verscheidenheid aan disciplines, variërend van breigoed en experimenteel vakmanschap tot metaalbewerking en badmode. De modeshow zet eenentwintig afstuderende studenten Fashion Design in de schijnwerpers. Zij presenteren collecties die via mode thema's als identiteit, cultuur, duurzaamheid en hedendaags maatschappelijk commentaar onderzoeken.

Als de grootste productie van de academie tot nu toe, presenteert de show talent van toonaangevende Nederlandse modellenbureaus zoals New Generation Model Management, Inbetween Models en Diversity Model Agency. Het publiek krijgt ook werk te zien van studenten van het Foundation Year en het eerste jaar Fashion Design, inclusief een speciale samenwerking met Viktor&Rolf.

Naast de modeshow toont de afstudeertentoonstelling van Fashion Business & Innovation strategische en branchegerichte projecten. Deze verkennen thema's als branding, AI, consumenteninzicht, ondernemerschap, duurzaamheid, retailinnovatie en de digitale toekomst van mode.

De tentoonstelling presenteert mode niet puur als esthetiek, maar belicht de zakelijke kant ervan. Er wordt onderzocht hoe ideeën waarde creëren, een publiek bereiken en functioneren binnen een snel veranderende, wereldwijde mode-industrie.

Samen weerspiegelen de afstudeercollecties van Fashion Design en de projecten van Fashion Business & Innovation een nieuwe generatie creatieven die de toekomst van mode herdefiniëren.

Het evenement is toegankelijk voor professionals uit de industrie, de media en het publiek.

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