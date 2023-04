AO76 laat weten aanwezig te zijn op de Modefabriek

AO76 is een bekend Belgisch merk in de mode-industrie. De naam komt voort uit een samenvoeging van de initialen van American Outfitters en het getal 76, wat verwijst naar het oprichtingsjaar van het bedrijf, 1976. Het succes van AO76 is te danken aan drie zussen met een sterke wilskracht, nuchterheid en oog voor detail. De kledinglijn van AO76 is ontworpen om kinderen de vrijheid te geven om te spelen, terwijl ze er toch modieus uitzien. De collectie van AO76 heeft een unieke stijl dankzij de combinatie van moderne lijnen en natuurlijke materialen.

AO76 creëert een harmonieuze combinatie van stoere prints en zachte stoffen, waardoor er eindeloos kan worden gecombineerd met de kleding. De collectie bevat zowel subtiele als gedurfde kleur-, textuur-, en printcombinaties, die bij zowel jongens als meisjes in de smaak vallen vanwege de look en het draagcomfort. Kinderen die kiezen voor AO76 worden gekenmerkt als tof en cool, omdat de kleding hen in staat stelt om te genieten van actie en beweging, en om buiten avonturen te beleven zonder enige belemmering van hun kleding. De thema's binnen de collectie van AO76 zijn geïnspireerd op Amerikaanse stijlen.

AO76 is wereldwijd aan het uitbreiden en heeft onlangs aangekondigd dat ze aanwezig zullen zijn tijdens de Modefabriek, een van de grootste modebeurzen in Europa. Modefabriek is een tweejaarlijks evenement dat ontwerpers, retailers en modeliefhebbers van over de hele wereld aantrekt. Het evenement is een geweldig platform voor merken om hun nieuwste collecties te tonen en nieuwe zakelijke contacten te leggen. AO76 is verheugd om hun nieuwste collectie op het evenement te presenteren, die een mix van leuke en stijlvolle ontwerpen belooft te zijn.

Naast deelname aan het evenement is AO76 ook actief op zoek naar een Nederlandse agent om hun merk in Nederland te vertegenwoordigen. Het merk is op zoek naar een agent die hun visie deelt en hen kan helpen hun bedrijf op de Nederlandse markt te laten groeien. AO76 heeft een sterke focus op ethische en duurzame praktijken en zet zich in voor het gebruik van milieuvriendelijke materialen in hun productie. Dit streven naar duurzaamheid heeft hen veel onderscheidingen opgeleverd.

Kortom, AO76 is een merk om in de gaten te houden op de komende Modefabriek.