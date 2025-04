Best of Bangladesh Europa 2025 – Toegang tot een veelbelovende investeringsmarkt

De "Best of Bangladesh in Europe" - Een nation-branding initiatief is een bewijs van de opmerkelijke vooruitgang en het toekomstige potentieel van Bangladesh. Dit evenement brengt tentoonstellingen, netwerken en discussies samen die de transformerende impact van opkomende industrieën op onze economie benadrukken. We verstevigen de positie van Bangladesh als een veelbelovende investeringshub en een leider in ethische sourcing en verantwoorde productie.

De 2e editie van Best of Bangladesh in Europe vindt plaats op 17 en 18 april 2025 in de Beurs van Berlage, Amsterdam, Nederland, georganiseerd door de Bangladesh Apparel Exchange (BAE) en mogelijk gemaakt door PDS Limited, in samenwerking met The City Bank PLC, Bangladesh & KDS Group. Het evenement wordt ondersteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken (MoFA) en de Bangladesh Investment Development Authority (BIDA).

Het tweedaagse evenement omvat een tentoonstelling, openingsceremonie, paneldiscussies en een modeshow. Dit is een unieke kans om te zien hoe de exposanten van Bangladesh pionieren met innovatie en duurzaamheid in hun praktijken.

Dit evenement zal de opmerkelijke prestaties van onze industrieën belichten terwijl we vijf decennia van samenwerking met Europa vieren. Ook worden de significante stappen benadrukt die de economie van Bangladesh in meerdere sectoren heeft gezet.

De diverse exportopbrengsten van Bangladesh weerspiegelen de kracht van de economie, met significante bijdragen van textiel, jute, leer, landbouw en farmaceutische producten. Europa speelt hierbij een cruciale rol.

Mr. Mostafiz Uddin, oprichter & CEO van Bangladesh Apparel Exchange (BAE), zei: “Dit platform is een plaats voor innovatie & een podium voor samenwerking, dat het verhaal van onze natie vormgeeft. Dit evenement zal meer zijn dan een bijeenkomst; het symboliseert de reis van de vooruitgang van Bangladesh, en verbindt de wereld met de opmerkelijke verhalen van onze industrieën en cultuur.”

Bij Best of Bangladesh streven we ernaar de perceptie in Europa en daarbuiten te transformeren door middel van een viering van onze cultuur, ons erfgoed en de onverzettelijke geest van onze mensen. Dit evenement is niet slechts een tentoonstelling; het is een cruciale stap in de richting van de groei & erkenning die onze industrieën werkelijk verdienen.

“We nodigen u uit om de innovatieve geest te ontdekken die onze natie vooruitstuwt. Laten we samenkomen om Bangladesh te vestigen als een vooraanstaande hub voor excellentie en creativiteit.” De 2e editie van Best of Bangladesh In Europe belooft een mijlpaal te worden, met meer dan 35+ internationale sprekers & een verwacht publiek van 1500+. Dit evenement zal innovatieve oplossingen voor duurzaamheid & circulariteit tonen van 50 bedrijven uit 8 industrieën.

Meer informatie en registratie: bestofbangladesh.org

