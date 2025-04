Best of Bangladesh in Europa 2025: Katalysator voor kansen op het gebied van handel en zakelijke groei

De eerste dag van Best of Bangladesh in Europa is succesvol afgesloten, wat een belangrijk keerpunt markeert voor de Bangladeshi handel en bedrijven. Het evenement, dat op 17 en 18 april 2025 in de Beurs van Berlage in Amsterdam wordt gehouden, toonde het dynamische potentieel van de economie van Bangladesh. Er worden meer dan 1500 bezoekers verwacht, waaronder kopers, investeerders en belanghebbenden uit heel Europa.

Het tweedaagse nation branding evenement wordt georganiseerd door Bangladesh Apparel Exchange (BAE) en mogelijk gemaakt door PDS Limited, in samenwerking met City Bank Plc, Bangladesh, en KDS Group, met de steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Bangladesh Investment Development Authority (BIDA).

Het evenement omvatte 32 exposanten die acht cruciale sectoren vertegenwoordigen, waaronder kleding, leer, jute en handwerk, IT, agro-food, pluimvee en zaden. Dit bood een unieke kans voor Bangladeshi bedrijven om rechtstreeks in contact te komen met internationale partners.

De deelnemende bedrijven zijn onder meer Aus Bangla Jutex Ltd., Agronochain, Brain Station 23, BJIT Group, Bondstein Technologies Ltd, Countree Agro, Centrotex Ltd, Classical Handmade Products BD Ltd, Delmas Apparels Pvt Ltd, Knit Asia Ltd, KDS Group, Lal Teer Seed Ltd., Leatherina Pvt Ltd, Mapped In Bangladesh (MiB), Meridian Foods Ltd., Noize Jeans, Nourish Feeds Limited., PDS Limited, PDS Venture, Good Earth, Smartex, Pacific Knit Division, Paddock's Jeans, Polka Flex, PRAN Foods Ltd., Paragon Group, Rising Group, Reverse Resources, Ruhrose Studio RBT, Simco Spinning & Textiles Ltd. (Cyclo), Shin Shin Apparels Ltd, Tarango, Turjo Tex Limited, Team Group en Zhejiang Weixing Industrial Development Co. Ltd.

Het evenement werd om 11.00 uur Amsterdamse tijd geopend. Chowdhury Ashik Mahmud Bin Harun, uitvoerend voorzitter van de Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) en de Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA), was de speciale gast. Charles Whiteley, hoofd van de afdeling Zuid-Azië van de Europese Dienst voor Extern Optreden, was de eregast. Pascalle Grotenhuis, directeur-generaal Internationale Samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland, was de speciale gast. Tareque Muhammad, ambassadeur van Bangladesh in het Koninkrijk der Nederlanden, was de eregast, evenals Pallak Seth, uitvoerend vicevoorzitter van PDS Limited.

Credits: Best of Bangladesh

Chowdhury Ashik Mahmud Bin Harun, uitvoerend voorzitter (staatsminister) van de Bangladesh Investment Development Authority - BIDA & Bangladesh Economic Zones Authority - BEZA, zei: “Alles is niet perfect in Bangladesh, maar er is ook een positieve kant. We kunnen een ambitie/visie voor Bangladesh schetsen en proberen veel problemen op te lossen die we kunnen. We kunnen prioriteit geven aan de belangrijkste uitdagingen voor handelsinvesteringen. We hebben al initiatieven genomen in de richting van de ambitie. Een daarvan is ‘Green channel’, een handelsfaciliteit voor snellere processen voor bedrijven. Een andere is de ‘One-stop service’, een klassiek businessmodel voor handelsinvesteringen. Onze ambitie is om van Bangladesh een wereldwijde productiehub te maken. We hebben geschoolde jongeren en geografische locaties voor bedrijven.”

Charles Whiteley, hoofd van de afdeling Zuid-Azië, Europese Dienst voor Extern Optreden - EEAS, zei: “Bangladesh heeft de afgelopen jaren een opmerkelijke vooruitgang geboekt. De confectiesector is een echte krachtpatser voor de economie van Bangladesh. De EU is de grootste partner van Bangladesh. Bangladesh heeft alle ingrediënten om zijn export te diversifiëren. Deze ingrediënten omvatten geschoolde arbeidskrachten, jonge mensen, concurrerende lonen, innovaties, verbeterende infrastructuren, digitalisering en de ligging aan de Golf van Bengalen. De EU blijft Bangladesh steunen. Om Bangladesh te hervormen, zijn we een oude partner op het gebied van arbeidsrechten via het nationale actieplan in de arbeidssectoren van Bangladesh.”

Pascalle Grotenhuis, directeur-generaal Internationale Samenwerking, ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland, zei: “Nederland is vereerd om een langdurig partnerschap met Bangladesh aan te gaan op het gebied van handel, investeringen en ontwikkelingen. De Bangladeshi RMG-sectoren hebben hard gewerkt, ondernemerschap getoond, verantwoordelijkheden genomen en eerlijke lonen betaald, wat een bewijs is van een toekomstig businessmodel. Nederlandse bedrijven hebben een groot potentieel en willen graag met Bangladesh samenwerken. Samen kunnen we werken aan de toekomst. Morgen wordt hier in Best of Bangladesh een samenwerking tussen Nederland en Bangladesh gelanceerd.”

Tareque Muhammad, ambassadeur van Bangladesh in Nederland, zei: “Bangladesh staat open voor zaken. Er gebeuren snel dingen ten goede, zoals nooit tevoren. Bangladesh heeft gegarandeerde activa, haar mensen. Dit personeelsbestand is niet alleen betaalbaar, maar hun energie en innovatie vormen de motor van onze economie. We nodigen u allen uit om Bangladesh te bezoeken en te zien dat Bangladesh niet alleen een comfortabel model heeft, maar er is een algoritme. Als u verbinding maakt met de algoritmen, is dit een win-winsituatie voor alle potentiële partners en ook voor de bevolking van Bangladesh. Vandaag vieren we Best of Bangladesh hier en ik wil u allen aanmoedigen om van naderbij te bekijken wat Bangladesh te bieden heeft, of het nu gaat om textiel, landbouw-voeding, technologie of iets anders. Laten we samen groeien, samen investeren in handel en zaken voor een betere toekomst.”

Pallak Seth, uitvoerend vicevoorzitter van PDS Limited, zei: “Best of Bangladesh is een geweldig evenement dat Bangladesh presenteert en Bangladesh op het wereldtoneel brengt. Bangladesh heeft een transparantie in het bedrijfsleven die in andere landen niet te zien is. Het grootste kapitaal van Bangladesh zijn de mensen, hun positieve houding en mentaliteit. Dit zijn de redenen waarom Bangladesh vooruitgang kan boeken.”

Mostafiz Uddin, oprichter & CEO van Bangladesh Apparel Exchange (BAE), benadrukte de impact van het evenement en zei: “Best of Bangladesh heeft onze positie op de internationale markt aanzienlijk verbeterd. Het is een uitstekende kans voor Bangladeshi bedrijven om innovatie te tonen en in contact te komen met belangrijke belanghebbenden, waardoor partnerschappen worden bevorderd die de economische groei stimuleren.”

Op de eerste dag van het evenement werden Panel Discussion 01: Bangladesh: Overkoepelende economische groei en investeringsmogelijkheden, Panel Discussion 02: Bangladesh into Future: A Global Sourcing Hub, Country Presentation (Bangladesh) door City Bank Plc, Bangladesh, Presentation PDS in Action: Turning Sustainability into Reality in Bangladesh door PDS Limited, Presentation door OneTrueValue - ORE II: Decarbonizing Global Supply Chains, Presentation door Aware™ - Proof Over Promise, Fireside Chat 01 - Opportunities for Action – Driving a Just Transition in Bangladesh door Laudes Foundation, Fireside Chat 02 - Bangladesh Poultry Industry, Breakout Session 01 - The Global Circular Future: Unlocking Social Business Opportunities in Bangladesh and Europe, Breakout Session 02 - Fashion for Good (Innovation in Action) en Breakout Session 03 - Dutch-Bangla Roundtable on Textile Recycling gehouden.

Bijdragers aan de tweede editie van Best of Bangladesh in Europa zijn Apparel Impact Institute, Cascale, Circle Economy, Clean & Unique, Dutch Greenhouse Delta, Europese Unie, Export Partner, Ethical Trading Initiative, Fair Wear Foundation, Fashion for Good, Netherlands Food Partnership, Netherlands Enterprise Agency (RVO), OneTrueValue, SeedNL, Social and Labor Convergence Program (SLCP) en YY Ventures.

Voor meer informatie bezoek: bestofbangladesh.org