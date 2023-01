Bezoekers PREVIEW MEN blijft groeien

Maandag 23 januari was alweer de vierde editie van PREVIEW MEN. Bezoekers konden in ongedwongen sfeer de nieuwste herencollecties van een mooi aanbod van aansluitende merken bekijken. Onder andere de merken Dstrezzed, Butcher of Blue, Pearly King, Matinique, Alley Docks, Koll3kt, Armed Angels en The GoodPeople waren aanwezig.

GROEI BEZOEK

Vanaf de eerste editie (juli 2020) ziet de organisatie van PREVIEW een groei in het aantal bezoekers. Vier edities verder is het bezoek inmiddels ruim verdriedubbelt in vergelijking met de allereerste editie. “We merken dat het event steeds bekender wordt in modeland door de mond-tot-mond reclame. Bezoekers zijn benieuwd wat PREVIEW is omdat er veel over gesproken wordt”, aldus marketeer Claudia Klop. Ook de interesse vanuit exposanten blijft groeien. “Wij moeten op deze beurs aanwezig zijn. Op dit moment is PREVIEW dé beurs voor heren en is het super dat de organisatie dit in zo’n korte tijd voor elkaar heeft gekregen”, aldus Jos van Koll3kt.

Beeld: PREVIEW MEN

POSITIVE VIBES

Wie PREVIEW bezoekt ervaart de relaxte sfeer. De DJ draait gezellige muziek, er worden hapjes & drankjes uitgedeeld en ondertussen zijn alle bezoekers druk aan het oriënteren en netwerken. Ook de bekende gin-tonic bar is weer geopend. Zowel bezoekers als exposanten waren weer erg tevreden over deze editie van PREVIEW.

“Verbazend veel ondernemers. Je voelt je hier echt gast als ondernemer en standhouder. Heerlijk ongedwongen sfeertje, gemoedelijk en top georganiseerd!”, aldus Margje van 7Square.

Beeld: PREVIEW MEN

“Voor de thuismarkt heeft PREVIEW een select showroom gevoel. De oppervlakte is behapbaar met een goed merken aanbod. De bezoekers hebben dan niet het gevoel dat ze door de bomen het bos niet meer zien wat bij enorme hallen vaak wel het geval is.De organisatie is van A-Z zeer goed! Heel knap zoals CAST deze beurs op de kaart heeft weten te zetten”, aldus Ivo van The GoodPeople.

“Het eten, drinken maar ook de hele sfeer van de beurs is echt geweldig. Wij hebben sinds jaren weer eens een hele goede gezellige beurs gedraaid op alle vlakken”, aldus Bastiaan van Circle of Trust.

LET’S PREVIEW

PREVIEW is sinds juli 2020 een nieuw initiatief van CAST in Nieuwegein in samenwerking met enthousiaste mode-agenturen. Inmiddels zijn er al vier succesvolle heren edities geweest en was vorige week de eerste dames editie. Met het organiseren van deze mode ‘voorkijk’ dagen slaat CAST een nieuwe weg in om Nederlandse inkopers in de mode met nieuwe collecties te inspireren.

PREVIEW MEN EDITION IV - 23.01.23

SAVE THE DATE

PREVIEW WOMEN EDITION II 03.07.23

PREVIEW MEN EDITION V 10.07.23

