Buro Jantrendman presenteert 'Future Talents' AW25/26

Een nieuwe generatie designers, makers & denkers laten ons zien hoe we spelenderwijs de toekomst kunnen vormgeven. Welke talenten hebben we nodig voor de toekomst? Spelen, maken, dromen om er maar een paar te noemen.

Onze nieuwe trendpresentatie FUTURE TALENTS is een visuele reis naar deze toekomst waarin we inzicht en inspiratie met jullie delen vanuit maatschappelijke trends en een nieuwe designtaal. Ben je zelf met een nieuw concept of idee bezig dan is FUTURE TALENTS een fijn, visueel rapport om mee te nemen én toe te voegen.

Onze input komt uit verschillende gezichtspunten;

opmerkelijke maatschappelijke bewegingen (cultureel, sociaal, ecologisch, technologisch)

afgelopen designweek in Milaan

verrassende designers en merken

marketing, merken en -digitale- media nieuws

retail ontwikkelingen

Er zijn twee manieren om de presentatie te zien:

Kom op donderdag 20 juni naar het Social Label Lab van het werkwarenhuis in Den Bosch voor de LIVE PRESENTATIE + interview & rondleiding.

Live event: design & fashion trends aw 25/26

Donderdag 20 juni

Tijd: 10:30 - 12:30

Prijs: €99,- ex BTW

Met digitale handout met bronnenlijst, keysilhouetten + kleurkaarten met pantone nummers, mogelijkheid voor een netwerklunch achteraf.

Een kaartje voor het live event koop je hier

Locatie; Adres: Tramkade 20-24, Den Bosch. Parkeren kan op terrein, treinstation is op 10 minuten loopafstand.

Het Werkwarenhuis is sinds 2014 een unieke vrijplaats voor design in Den Bosch en tevens thuisbasis van Social Label. Social Label houdt zich bezig om van ‘niets iets te maken’ voor een duurzame waarde van tijdelijk gebruik. Het terrein, gebied en gebouw is een ‘gesammtkunstwerk’ i.s.m. ontwerpers, creatieve ondernemers, vaklui, onderwijs en maatschappelijke groepen.

Of bezoek onze website voor een kaartje voor de webinar en krijg daarbij een replay link van 14 dagen.

Webinar: design & fashion trends 25/26

Vrijdag 31 mei

Locatie: Zoom

Tijd: 09:30 - 11:15

Prijs: €119,- ex BTW

Met digitale handout met bronnenlijst, key silhouetten + kleurkaarten met pantone nummers. Replay link van 14 dagen.