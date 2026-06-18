Buro Jantrendman presenteert trendforecast Age of Agency FW27 op 1 juli

Agency gaat over autonomie, keuzevrijheid en zelfbeschikking. We bewegen ons naar een tijdperk waarin deze thema’s steeds belangrijker worden. Mensen worden zich bewuster van de invloed van systemen en technologie op hun identiteit en dagelijks leven. Agency is richtinggevend, soms activistisch, soms pragmatisch. Het draait om grip, invloed en het recht om zelf vorm te geven. Mode, design en cultuur worden middelen om actief te reageren op die verschuiving. Niet zomaar meegaan, maar meedoen op eigen voorwaarden.

In een wereld waarin technologie steeds intelligenter en meer verweven raakt met het dagelijks leven, ontstaat tegelijk een herwaardering voor menselijke creativiteit, craft, tactiliteit, curating en real-world experience. De rol van AI verschuift van hulpmiddel naar creatieve partner. De maker wordt minder uitvoerend en steeds meer curator, storyteller en creative director. Niet alleen technical skill wordt bepalend, maar ook intuïtie, smaak, context en menselijke interpretatie.

Tijdens deze presentatie laten we de culturele verschuivingen, signalen en esthetiek zien die mode, design, retail en lifestyle richting AW 27/28 beïnvloeden.

Je krijgt:

inzichten in gedrag en consumentencultuur

kleurkaarten, materialen en mode-silhouetten voor FW 2027/28

concrete input voor fashion, design, retail en marketing

Informatie:

€ 119,-

Woensdag 1 juli 2026 | 14 days replay link

10.00 — 12.15 uur

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