CAST komt met nieuw initiatief: Early Access Day CAST

Een exclusieve voorsprong op het nieuwe seizoen SS26

CAST organiseert op maandag 7 juli 2025 een nieuw initiatief: de Early Access Day. Dé kans voor schoen retailers om zich als eerste te oriënteren en inkopen te doen voor het nieuwe inkoopseizoen SS26. Bezoekers kunnen rekenen op een zorgeloze dag, met gratis lunch en parkeren.

Wanneer: 7 juli 2025

Waar: CAST - Buizerdlaan 6, Nieuwegein

Deelnemende merken

Tijdens de Early Access Day zijn verschillende showrooms in CAST geopend.

Ara Shoes | Australian | Best Step | Bergstein | Björn Borg | Blackstone | Cartago | Crocs | CYCLEUR de LUXE | Clarks | Clarks Originals | Filmore | Grendha | Grisport | Havaianas | HEYDUDE | HUB | Ipanema | Jimmy Lion | Josef Seibel | Kaotiko | KEEN Footwear | Lacoste | Lazamani | Lomer | Maruti | Mustang | Reebok | Reef | Replay Kids | Rider | Romika | Scotch & Soda | Shoesme | Sioux | Skechers | Sockwell | STATE of ART FOOTWEAR | SUN68 | Teva | Timberland | Tom Tailor | Toni Pons | Waldläufer | Zaxy

Er zullen nog meer merken aansluiten

Waarom vroeg beginnen met oriënteren/inkopen?

CAST nodigt schoen retailers van harte uit om op 7 juli langs te komen. Door al vroeg te starten met de oriëntatie en inkoop, kunnen bezoekers hun voorsprong op het nieuwe seizoen vergroten.

Vroeg inkopen = vroeg leveren

Verleng het verkoopseizoen met extra replenishment-momenten

Spreiding van leveringen én betalingen

Meerdere levermomenten = meer verrassingen voor je klant

Just in Time leveren: alles wat binnenkomt is direct verkoopbaar

Service

Tijdens de Early Access Day kun je als bezoeker rekenen op:

Gratis lunch

Gratis parkeren

Maak kans op een goedgevulde goodiebag met items van de deelnemende merken

Schrijf je vooraf in

Om een goed inzicht te krijgen in hoeveel bezoekers er komen (in verband met de gratis lunch) vraagt CAST nadrukkelijk om vooraf in te schrijven via de eventpagina op de website van CAST.