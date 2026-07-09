Chainbalance en Itsperfect brengen modemerken samen voor een ‘Perfectly Balanced’ avond tijdens MODEFABRIEK

Op maandag 6 juli 2026, na een drukke dag op MODEFABRIEK in Amsterdam, nodigden Chainbalance en Itsperfect modemerken en experts uit de industrie uit voor een speciaal netwerkdiner: Perfectly Balanced.

De avond was ontspannen, met goed eten, drinken en echte gesprekken. Weg van de drukte van de beurs kregen gasten de kans om op een persoonlijker niveau contact te leggen en inzichten uit te wisselen over actuele onderwerpen in de mode-industrie.

“Onze samenwerking met Itsperfect is tot nu toe een mooie en waardevolle reis. Het was geweldig om onze beide netwerken samen te brengen tijdens Modefabriek en een avond te creëren waar modemerken met elkaar in contact konden komen en van het moment konden genieten”, aldus Ben Vermin, oprichter van Chainbalance.

De samenwerking tussen Chainbalance en Itsperfect weerspiegelt hun gezamenlijke doel: modemerken helpen slimmer te werken, beter te verbinden en samen vooruit te komen. Een grote dank aan iedereen die aanwezig was en de avond zo speciaal en gedenkwaardig maakte. Chainbalance en Itsperfect kijken ernaar uit om in de toekomst meer van dit soort momenten te creëren.

Credits: Chainbalance x Itsperfect

Over Chainbalance

Chainbalance is een Nederlands SaaS-bedrijf dat mode-, schoenen- en sportmerken helpt betere beslissingen te nemen met AI-gedreven merchandise management. Hun oplossing ondersteunt pre- en in-season management met modules als Purchase Order Forecasting, Smart Initial Allocation, Smart Replenishment, Smart Store Transfers en Recommendations. Deze helpen merken om zowel voor als tijdens het seizoen de controle te behouden.

Door continue innovatie wil Chainbalance zijn meer dan 50 mode-, schoenen- en sportmerken, met meer dan 25.000 verkooppunten in 38 landen, helpen hun activiteiten te stroomlijnen, duurzaamheid te versnellen, de omzet te verhogen en overstock en overproductie te verminderen.

Over Itsperfect

Itsperfect is een gebruiksvriendelijke ERP-softwareoplossing voor modemerken. Alle belangrijke processen voor het runnen van een modebedrijf zijn samengebracht in één uitgebreide SaaS-oplossing. De oplossing omvat een volledig geïntegreerde B2B-shop, een eigen Point of Sale (POS) en gespecialiseerde modules voor Product Lifecycle Management (PLM), Warehouse Management (WMS), een leveranciersportaal en duurzaamheidsmanagement. De software is 24/7 toegankelijk via elk apparaat en heeft meer dan 50 standaardintegraties. Dankzij continue innovaties, zoals een eigen Digitaal Productpaspoort, een traceerbaarheidsmodule en een portaal voor retouren en omruilingen, helpt Itsperfect modemerken om voorop te blijven in een dynamische markt.