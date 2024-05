Christine Boland presenteert Design Language winter 2025-2026 op 29 mei

Welke vormentaal en kleurencombinaties zetten in de winter van 2025-2026 de toon in fashion, lifestyle, retail en visual merchandising? En hoe vertaal je dat naar jouw collectie, merk of business? Christine Boland deelt haar inzichten in een vlijmscherpe analyse.

Zowel in mode als in interieur wordt de vormentaal van winter 25-26 nieuw; anders vooral. Want van experimenten met materialen en zelfs AI kijken we niet meer zo snel op, maar wanneer betekenissen gemixt worden, voelt dat ongemakkelijk.

Nieuwe betekenissen

Toch is dat wat er gaat gebeuren: verhalen en symbolen uit het verleden krijgen nieuwe betekenissen. Dat betekent ook, dat traditionele kennis en rituelen een plek veroveren in nieuwe verhalen, en dat prehistorische artefacten naadloos kunnen opgaan in futuristische concepten.

Wat dat voor jouw collectie of merk betekent? Je ontdekt het tijdens Christine Bolands halfjaarlijkse Design Language-trendanalyse: onmisbare informatie voor designers, inkopers, retailers, brand managers en marketeers. Want wanneer je begrijpt waar trends vandaan komen, kun je ze veel makkelijker toepassen in je eigen werkveld.

