Christine Boland presenteert 'Guiding Narratives - SS25' op 10 januari

Welke vormentaal en kleurencombinaties zetten in het zomerseizoen van 2025 de toon in fashion, lifestyle, retail en visual merchandising? Op 10 januari vertelt Christine Boland je alles over dit seizoen, waarin we dingen zullen zien die nu nog onmogelijk lijken, en zelfs onuitvoerbaar zijn. Eén ding is zeker: de zomer van 2025 wordt weird en wonderful.

Weird wordt onder meer mogelijk gemaakt door de kansen die AI designers biedt, en door synthetische en natuurlijke materialen met elkaar te vermengen. Ongebruikelijke vormen en dessins zorgen voor een extra vervreemdend effect.

Het wordt ook een wonderful summer, vol creatieve experimenten waarin intuïtie, vakmanschap en betekenis elkaar zullen ontmoeten en versterken. Het is juist in die gelaagdheid dat consumenten hun houvast zullen vinden.

In de live première van Design Language Zomer 2025 neemt Christine Boland je mee in de zoektocht naar nieuwe verhalen, de behoefte aan de menselijke maat en de vitale rol van curatie daarin. Hoe ga je dat vertalen naar jouw collectie, merk of business?