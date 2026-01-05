Christine Boland presenteert 'Mastering Complexity' - SS27 forecast op 7 januari

Algoritmen, informatie: alles stapelt zich op. Niets is meer eenvoudig of simpel. En toch zullen we moeten blijven functioneren, kiezen en creëren. Dit is precies waarom ik de titel Mastering Complexity gegeven heb aan mijn Design Language analyse voor Zomer 2027.

Hoe kunnen we als mens en maker betekenis blijven geven te midden van chaos. Want de complexiteit is niet tijdelijk. Het is het nieuwe klimaat waarin we leven.

Ik laat je zien hoe design ons de weg wijst in deze complexiteit. Het verbeeldt wat woorden soms niet kunnen zeggen: Hoe je meebeweegt met verandering, of juist houvast vindt in beperking. Hoe je reduceert tot de essentie of durft te spelen met het onbekende.

Tijdens de live online première op 7 januari deel ik hoe deze dynamiek zich vertaalt naar kleur, vorm en materiaal voor Zomer 2027 en wat dat zegt over de verlangens van nu.