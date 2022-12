Christine Boland presenteert SS24 | Prototyping Possible Futures op 11 januari

Welke vormen en kleuren voeren de boventoon in zomer 2024, en waar komen deze trends vandaag? Op 11 januari neemt Christine Boland je twee uur lang mee in de ontwikkelingen in fashion, lifestyle, retail, architectuur, interieur, kunst en design. Mis het niet!

Je gaat het pas zien als je het weet

Prototyping possible futures is een online event dat je meevoert in de ontwikkelingen, de eindeloze inspiratie en creativiteit binnen fashion, lifestyle, retail, architectuur, interieur, kunst en design. Na afloop weet je welke vormen en kleuren de boventoon gaan voeren, maar vooral waar deze trends vandaag komen. Je gaat het pas zien als je het weet.

Christine Boland: "Design is de taal van de tijdgeest; fashion is de tolk. Het spanningsveld waarin we leven roept reacties op die je terugziet in gedrag, vormgeving, materiaal en kleur. In mijn uitgebreide en beeldende analyse voor Zomer 24 deel ik waardevolle visuele inspiratie met een sterke onderbouwing voor ontwerpers, inkopers, interieur- en kleurspecialisten."

Culturele evolutie

De zo hoognodige metamorfose, die we voor zomer 2023 al aankondigden, is op gang gekomen. De eerste hoopgevende signalen daarvan zijn al zichtbaar; een glimp van hoe het ook kan.

De sleutelwoorden? Her-zien en her-overwegen. Door de misstanden van het verleden onder de loep nemen kan het heden geheeld worden. En kan de weg vrijgemaakt worden voor meer gelijkwaardigheid tussen mensen onderling en met de natuur. De scherven van het oude systeem worden bijeengeraapt en tot een nieuwe vorm samengebracht. Er ontvouwt zich een culturele evolutie, voorbij het kolonialisme. En de natuur? Die wordt met liefde en aandacht gekoesterd tot op het kleinste, met het oog zichtbare niveau. Design Language ‘prototypeert’ hoe dat er mogelijk uit kan zien.