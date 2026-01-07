CIFF 2026: e-SCM Solutions centraal bij TechCreate – van 27 tot en met 29 januari 2026

e-SCM kondigt zijn deelname aan de Copenhagen International Fashion Fair (CIFF) aan, die plaatsvindt van 27 tot en met 29 januari 2026. CIFF geldt als een van de belangrijkste Europese ontmoetingsplaatsen voor professionals die zich bezighouden met de toekomst van de mode-industrie. De teams van e-SCM Solutions zijn aanwezig binnen TechCreate, het strategische initiatief van CIFF dat toonaangevende technologiepartners samenbrengt rond de digitale transformatie van de modesector.

1. Over CIFF

CIFF werd opgericht in 1993 en is uitgegroeid tot een toonaangevend Europees modeplatform. De beurs presenteert meer dan tweeduizend merken in dames- en heren ready-to-wear, streetwear, sportswear, schoenen en accessoires. Met de recente fusie met Revolver, onder de visie ‘One Copenhagen’, verstevigt CIFF zijn positie binnen Copenhagen Fashion Week en het bredere Scandinavische mode-ecosysteem.

2. Wat is TechCreate?

TechCreate is een innovatief initiatief van CIFF waarin technologie voor het eerst een centrale rol speelt tijdens Copenhagen Fashion Week. Dit vooruitstrevende platform brengt complementaire technologische oplossingen samen die de volledige digitale waardeketen van modemerken bestrijken: van PLM en supply chain management tot ERP en B2B-connectiviteit.

TechCreate weerspiegelt de ambitieuze visie van CIFF-CEO Sofie Dolva. Volgens haar vragen de grootste uitdagingen binnen de mode-industrie – zoals overproductie, margedruk door afprijzingen en de toenemende complexiteit van supply chains – om een samenhangend en onderling verbonden technologisch ecosysteem, in plaats van een versnipperd landschap van losse tools.

Met TechCreate positioneert CIFF zich als een strategisch knooppunt waar merken, distributeurs en technologiepartners gezamenlijk verkennen hoe een geïntegreerde, datagedreven transformatie binnen wholesale fashion vorm kan krijgen.

Wie zijn de partners? TechCreate brengt een selectie van toonaangevende oplossingen samen:

e-SCM Solutions (SRM- en TMS-oplossing)

Delogue (collaboratief PLM)

Tex.Tracer (blockchain-gebaseerde transparantie)

TRIMIT (gespecialiseerd ERP voor de modesector)

Fashion Cloud (B2B-connectiviteitsplatform voor wholesale)

Lees meer over TechCreate en e-SCM.

3. e-SCM Solutions binnen TechCreate

Binnen TechCreate voegt e-SCM een essentiële dimensie toe: de digitalisering en realtime regie over upstream supply chains. Het platform stelt mode- en luxemerken in staat om de samenwerking met leveranciers structureel te versterken. Merken krijgen volledig inzicht in inkooporders, kunnen productieprocessen volgen en zendingen traceren dankzij geïntegreerde logistieke functionaliteiten.

Als centrale datahub verbindt e-SCM leveranciers, productielocaties en logistieke partners, en integreert het naadloos met bestaande ERP-systemen. Op die manier ondersteunt e-SCM merken bij het zekerstellen van levertijden, het vergroten van traceerbaarheid en het verkorten van de time-to-market. Dit vertaalt zich in een betere vraaganticipatie, lagere operationele risico’s en een structurele vermindering van overproductie.

Ontmoet e-SCM in Kopenhagen

De deelname aan CIFF onderstreept de voortdurende betrokkenheid van e-SCM bij de Europese mode- en lifestylesector, met een duidelijke focus op Scandinavië. In deze regio ondersteunt e-SCM onder meer een toonaangevend sportswearmerk. Bezoekers die van 27 tot en met 29 januari 2026 aanwezig zijn op CIFF, zijn van harte welkom om e-SCM te ontmoeten binnen TechCreate. Daar gaat het team graag in gesprek over hoe e-SCM Solutions digitale transformatie kan ondersteunen en de prestaties van upstream supply chains kan versterken.