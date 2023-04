Consumer & Design Trends voor FW24 door Buro Jantrendman

F U T U R E L A N D .... X Y Z

Toekomstvisie van verschillende generaties

Op 26 mei laat Buro Jantrendman hun nieuwste trendpresentatie zien voor seizoen FW 24/25. Dit live event vindt plaats bij FC Hyena in Amsterdam. Liever online volgen? Dat kan ook tijdens de live webinar op vrijdag 2 juni.

De trendpresentatie FUTURELAND … XYZ belooft een inspirerende ochtend te worden waarin aandacht besteed wordt aan de meest belangrijke consumer trends en de doorvertaling daarvan naar design, mode, interieur, retail en marketing trends voor AW 2024/25. Een presentatie voor iedereen in de creatieve industrie, van stylisten & designers tot inkopers & marketeers.

Na de ‘ABC of Futureland’ presentatie van het vorige seizoen waar buro jan trendman de meest belangrijke trendbegrippen op een rij heeft gezet, volgt nu 'Futureland XYZ'. In dit overzicht zoomen we in op ontwikkelingen en trends die ons tegemoetkomen.

We gaan het o.a. hebben over:

- De invloed van Gen Z die volwassen wordt

- De opkomst van de nieuwe generatie Alpha

- The Creator Economy, Web3 en AI

- Holistisch & Circulair design

Praktische info

- Vrijdag 26 mei 2023

- 09:30 - 12:30

- Locatie: FC Hyena, Amsterdam (ruim voldoende parkeergelegenheid)

- €149

- Inclusief digitale handout (met Pantone tcx colors)