De dag van de Schoenmaker is terug!

Op maandag 13 maart 2023 vindt de eerste editie van de Dag van de Schoenmaker bij CAST in Nieuwegein plaats. In samenwerking met de NSV ziet CAST - naast de reguliere inkoopdagen en events - ruimte om extra aanbod voor de schoenherstellersbranche te creëren. Op deze dag zullen meer dan 20 leveranciers hun producten aan schoenherstellers tonen.

Gedurende de dag staat netwerken centraal en krijgen inkopers de kans om producten en collecties te presenteren. Tevens vindt de uitreiking van de Europese vakwedstrijd en Schoenmaker van het jaar plaats. Deze awards worden volledig door de NSV gehost.

Op de dag van de Schoenmaker word je als bezoeker volledig in de watten gelegd. Je hoeft alleen maar goede zin mee te nemen, want de rest wordt voor je geregeld. In de gezellige bistro in het midden van de eventvloeren staat koffie klaar voor alle bezoekers en wordt er lunch geserveerd. Aan het einde van de dag staat een netwerkborrel gepland. Dit alles onder lekkere muziek, vriendelijke service en enthousiaste leveranciers.

CAST zet sinds enkele jaren de route van handelscentrum naar handelsplatform voor de schoenen, mode en sport industrie in. Het organiseren van events, het faciliteren van showrooms voor korte en lange termijn verhuur en branche gerelateerde initiatieven worden met veel enthousiasme door het team van CAST verzorgd.

CAST is hét handelsplatform voor schoenen, sport en mode. Sinds 1984 wordt in het centraal gelegen Nieuwegein aan de A2 op een efficiënte manier vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Er zijn ruim 150 showrooms gevestigd van nationale en internationale merken. Met een vast aantal inkoopdagen kun je als inkoper ieder inkoopseizoen terecht om de nieuwe en doorlopende collecties te bekijken en in te kopen op voororder of uit voorraad. CAST is trots merkambassadeur voor meer dan 500 merken!