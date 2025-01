De start van een nieuwe beweging; mannenmode event SHIFT

Met grote trots kondigen wij aankomend weekend de lancering aan van een gloednieuw mannenmode-evenement, dat binnen drie maanden is opgezet. Een nieuw creatief platform voor merken, retailers en innovators om samen de toekomst van mannenmode te verkennen. Wat begon als een ambitieus idee, is uitgegroeid tot een werkelijke ontmoetingsplek waar inspiratie, innovatie en samenwerking centraal staan.

Nieuwe energie in de mannenmode

Het is overduidelijk dat de mannenmode-industrie schreeuwt om nieuwe energie. Zowel merken als retailers zijn op zoek naar frisse concepten, innovatieve ideeën en een plek waar ze niet alleen collecties kunnen presenteren en bewonderen, maar ook kunnen werken aan de uitdagingen en kansen van de toekomst.

Moed en samenwerking

Het organiseren van een evenement is nooit zonder uitdagingen. Helemaal in een markt die nog herstellende is van de turbulente afgelopen corona jaren. Daarom zijn ze enorm trots op de merken en bedrijven die de sprong hebben gewaagd. Deze pioniers tonen moed, visie en de bereidheid om samen te bouwen aan een nieuw hoofdstuk in de mannenmode.

Shift brengt een mix van bekende en opkomende merken samen, met uiteenlopende stijlen die elkaar perfect aanvullen. Van gevestigde namen tot frisse nieuwkomers: elk merk dat deelneemt, verdient waardering voor het lef om voorop te lopen en bij te dragen aan dit innovatieve initiatief. Dit evenement is een viering van creativiteit en samenwerking, en ze zijn ervan overtuigd dat het een inspiratiebron zal zijn voor iedereen die aanwezig is. Voor een uitgebreid overzicht van de deelnemende merken en het lezingprogramma ga je naar onze website.

Een oproep aan alle retailers

Dit evenement wordt georganiseerd voor alle mannenmode retailers. Zij staan midden in de dynamiek van veranderende consumentenbehoeften, verschuivende trends en nieuwe uitdagingen. Shift is bedacht en ontworpen om hen te ondersteunen bij deze transities en te inspireren met de mogelijkheden die voor hen liggen. Daarom roept Shift alle retailers op om samen met de lancering van dit nieuwe evenement te vieren.

Kom niet alleen kijken naar de collecties, maar ontdek ook de verhalen achter de merken, de technologieën die de industrie transformeren en de initiatieven die duurzaamheid naar een hoger niveau tillen. Laat dit een kans zijn om te verbinden, te leren en te groeien.

De kracht van verandering

De naam “Shift” is niet toevallig gekozen. Het staat symbool voor de beweging die zij willen starten in de mannenmode-industrie. Een beweging die verder gaat dan het traditionele; een verschuiving naar een duurzamer, innovatiever en inspirerend toekomstbeeld.

“We begrijpen dat verandering tijd kost en dat het moed vergt om het onbekende te omarmen. Maar we weten ook dat juist deze stappen essentieel zijn om vooruitgang te boeken. Shift is er om die verandering te faciliteren, door een nieuwe omgeving te creëren waar merken en retailers elkaar vinden, uitdagen en versterken”, aldus de oprichters Lucel van den Hoeven en Rick van Rijthoven.

Tot volgende week

Het team kan niet wachten om jullie te verwelkomen op de lancering op Shift. Deze vindt plaats op zondag 26 & maandag 27 januari bij Taets in Zaandam. De organisatie is ervan overtuigd dat het een onvergetelijke ervaring zal worden. Laten we de merken en partners belonen die hun nek durven uit te steken en die laten zien dat verandering mogelijk is.

Registreren voor het evenement kan eenvoudig via onze website. Aarzel niet om je aan te melden en deel te nemen aan deze inspirerende dagen.

Samen maken we van Shift een succes.