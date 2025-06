Deelnemers ontdekken: Brandlist PREVIEW MEN & WOMEN

CAST heeft met trots de deelnemende merken voor de aankomende edities van PREVIEW MEN en WOMEN bekendgemaakt. Bezoekers kunnen nu ontdekken welke toonaangevende en opkomende merken aanwezig zullen zijn tijdens PREVIEW MEN & WOMEN.

Let's PREVIEW

Het aftellen is begonnen: het is alweer bijna tijd voor de volgende edities van PREVIEW! PREVIEW staat bekend als dé ontmoetingsplek voor modeprofessionals, waar inkopers, agentschappen en retailers samenkomen om de nieuwste collecties te ontdekken, trends te bekijken en inspiratie op te doen.

16.06.25 PREVIEW KIDS

23.06.25 PREVIEW MEN

30.06.25 PREVIEW WOMEN

25.08.25 - 26.08.25 PREVIEW FOOTWEAR & ACCESSORIES

Brandlist

De officiële brandlist voor PREVIEW MEN en PREVIEW WOMEN is online! De brandlist is te vinden op de website van CAST. De brandlist biedt retailers niet alleen een overzicht van de deelnemende merken, maar ook toegang tot de bijbehorende brandpages. Deze brandpages geven retailers de mogelijkheid om de merken beter te leren kennen door middel van informatie over hun collecties, contactgegevens, lookbooks en media. Ook biedt dit de mogelijkheid om zowel voor- als achteraf meer informatie op te doen over de deelnemende merken.

Registratie

PREVIEW is uitsluitend toegankelijk voor mode-inkopers en retailers. Team PREVIEW raadt je aan om je vooraf online te registreren, zodat het event optimaal kan worden voorbereid. Niet-inkopende bezoekers en bedrijven zullen helaas geen toegang hebben tot het event.

Registreer je nu via de website van CAST.