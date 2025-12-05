Denim Première Vision: De ontmoetingsplaats voor toonaangevende denkers

Voor de vijfde opeenvolgende editie in Milaan levert Denim Première Vision twee uitzonderlijke dagen. Dit toonaangevende evenement van de modedivisie van GL events brengt meer dan 2.300 internationale professionals samen. Deelnemers zijn geboeid door de kwaliteit van het aanbod en het publiek. Het doel is de ontdekking van trends voor lente-zomer 2027 en ontmoetingen met toonaangevende namen in denim. Aanwezig zijn Amy Leverton, oprichtster van Denim Dudes en Lisi Herrebrugh en Rushemy Botter, ontwerpers bij G-Star. Ook Kristian Guerra, hoofdontwerper bij 44 Level Group en Giorgia Cantarini, journaliste, styliste en oprichtster van S|STYLE - DENIM LAB met steun van Kering Material Innovation Lab (MIL) zijn van de partij.

Fabio Adami Dalla Val, beursmanager van Denim Première Vision:

“Deze editie toont opnieuw de opmerkelijke vitaliteit en excellentie van onze gemeenschap en het volledige denim-ecosysteem. We brengen een internationaal netwerk van hoofdrolspelers samen met content, innovaties en creativiteit die de onderscheidende identiteit van Denim PV belichamen. De grote betrokkenheid en kwaliteit van professionele uitwisselingen tijdens deze twee dagen versterken onze toewijding aan een steeds hoogwaardiger en relevanter evenement. Dit sluit perfect aan bij de evoluerende marktdynamiek in al haar dimensies.”

KERNCIJFERS

Meer dan 2.300 internationale professionals uit meer dan vijftig landen en ruim 830 bedrijven in Milaan.

Presentatie van de nieuwste ontwikkelingen door meer dan 65 exposanten.

Meer dan 25 merken met eindproducten in het Fashion District, waaronder acht presentaties door S|STYLE - DENIM LAB met steun van Kering Material Innovation Lab (MIL).

Een programma van negen conferenties met negentien erkende denimexperts en sprekers.

Een publiek van meer dan vierhonderd deelnemers bij de conferenties.

MERKEN AANWEZIG BIJ DENIM PV

7 FOR ALL MANKIND — ACE DENIM — ALANUI — ALBERTO — ALEXANDER MCQUEEN — AMBUSH — AMIRI — ANGELS GMBH — BARONIO — BELLEROSE — BERSHKA — BESTSELLER — BIGSTAR — BLUE FIRE CO — BOTTEGA VENETA — BRIGLIA 1949 — BRIONI — BRUNELLO CUCINELLI — CALZEDONIA — CASABLANCA PARIS — CHLOE — CIGALA'S — CITIZEN OF HUMANITY — CLOSED — DIANA GALLESI — DIESEL — DOLCE & GABBANA — DQUARED2 — ELENAMIRO — ETRO — FERRARI — FIORELLA RUBINO — G-STAR — GANNI — GAS — GAUDI TRADE — GIORGIO ARMANI — GIVENCHY — GUCCI — GUESS — HERON PRESTON — HESS NATUR — HIGH — HIUT DENIM — HUGO BOSS — IMPERIAL — INDITEX — IPEKYIOL — JACOB COHEN — JIL SANDER — KERING — KIRIN — LPP — LUISA VIOLA — MACHKA — MAISON KITSUNE — MARCELO BURLON COUNTY OF MILAN — MARELLA — MARNI — MAX & CO — MAX MARA — MOMONI — MOTIVI — NOLITA — OFF-WHITE — OLTRE — OPENING CEREMONY — OTTOD'AME — OVS — OZAK TEKSTIL — PALM ANGELS — PAR.CO DENIM — PEGGY GOU — PENNY BLACK — PORTS 1961 — PVH — RARE — RENUAR — REPLAY — RETHREAD — ROY ROGER'S — SEZANE — STRADIVARIUS — THE ROW — TRUSSARDI — TWIST — UNRAVEL PROJECT — VIVIENNE WESTWOOD — ZARA

EEN BLIK OP DE TOEKOMST

Denim PV werkt samen met Chloris, pionier in biogebaseerde verftechnologie, voor een gedurfd nieuw partnerschap. Dit initiatief draait om een geavanceerd R&D- en ontwerpprogramma onder gezamenlijke leiding van Chloris en Denim PV. Voor het eerst draagt een professionele vakbeurs actief bij aan een wetenschappelijk en creatief onderzoekskader.

Als onderdeel van dit project werkt een selecte groep marktleiders met de nieuwste pigmenttechnologieën van Chloris. Het doel is de verkenning van nieuwe standaarden voor prestaties en esthetisch potentieel.

De officiële onthulling van de eerste ontwikkelingen vindt plaats tijdens de volgende editie van Denim PV in mei. Dit benadrukt de groeiende rol van Chloris als transformatieve innovatiepartner voor de wereldwijde denimindustrie.

KOMENDE DATA

BLOSSOM PV 10 en 11 december 2025 Carreau du Temple, Parijs

PREMIÈRE VISION PARIS 3 t/m 5 februari 2026 Paris Nord Villepinte

DENIM PV 20 en 21 mei 2026 Superstudio Più, Milaan