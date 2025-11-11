Dialoog boven concurrentie: ISPO brengt de meest toonaangevende stemmen van de sportdetailhandel samen

Voor het eerst slaagt ISPO erin om de belangrijkste besluitvormers uit de Duitse sportdetailhandel op één podium samen te brengen. Margit Gosau, CEO van Sport 2000 Group International, dr. Alexander von Preen, CEO van INTERSPORT Deutschland eG, en Arnaud Sauret, CEO van Decathlon Germany, presenteren op 30 november 2025 exclusief op ISPO München de toekomstige strategieën van hun retailorganisaties. Aansluitend bespreken zij gezamenlijk de kansen en uitdagingen voor de markt. Daarmee onderstreept ISPO, als 's werelds toonaangevende vakbeurs, zijn rol en laat het in de praktijk zien dat het niet draait om marktaandeel of concurrentie, maar om de vraag wat de gehele branche in beweging brengt.

Onder het motto 'Eén industrie. Eén toekomst. Eén podium.' creëert ISPO met het panel 'Toekomstige strategieën voor sportretail' een nieuw platform dat deelnemers nieuwe impulsen biedt om de uitdagingen in de branche aan te pakken. De kern daarvan is een dialoog die tot nu toe niet mogelijk was. De belangrijkste besluitvormers in de sportdetailhandel bundelen hun krachten om antwoorden te formuleren op cruciale vragen over de toekomst van de sportretail, in plaats van vast te houden aan individuele belangen.

Ter opening van de sessie op 30 november om 15.00 uur presenteert BBE Handelsberatung de belangrijkste bevindingen uit de whitepaper 'Future Playbook Sports Retail', die tot stand kwam in samenwerking met ISPO.

Samen de toekomst vormgeven

“Samen brengen we de sport vooruit en ISPO is de plek waar deze beweging zichtbaar wordt. Het Retail Conference Podium behoort niet toe aan individuele merken, maar is er voor de hele branche. Het laat zien: als het hier niet kan, waar dan wel?” zegt Carsten Schürg, projectmanager van de ISPO Retail Club.

Dit initiatief versterkt de structuur van de ISPO Retail Club verder. Leden profiteren van exclusieve inzichten in dit speciale panel en kunnen de dialoog van de conferentie direct meenemen naar de sportbusinessgemeenschap. Aansluitend zijn geregistreerde leden uitgenodigd voor een happy hour in de Retail Lounge, waarna de ISPO Executive Night de dialoog op het hoogste niveau afsluit.

ISPO onderstreept zijn ambitie

Volgens beursdirecteur Lena Haushofer geeft het panel 'Toekomstige strategieën voor sportretail' een duidelijk signaal af: “Met deze stap laat ISPO zien dat én hoe het oriëntatie en structuur biedt. Community is een belangrijke hefboom om de komende uitdagingen in de sportdetailhandel aan te pakken. Daarom creëren we niet alleen tal van mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling, maar leggen we in 2025 ook sterk de nadruk op matchmaking: deelnemers in staat stellen om op een gerichte manier de juiste contacten te leggen.”

Opnieuw maakt ISPO duidelijk dat het niet alleen producten presenteert, maar ook actief de toekomst vormgeeft. Digitalisering, duurzaamheid, nieuwe consumptiepatronen en winstgevendheid zijn geen abstracte thema's. Ze bepalen direct het handelingsvermogen van de branche. Het Retail Conference Podium is er om impulsen te geven en oplossingen zichtbaar te maken.