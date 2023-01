Dít zijn de trends, brands, specials, talks en masterclasses op Modefabriek!

Nog even en dan is het zo ver: Modefabriek januari 2023. In dit bericht praten we je kort bij over wat je kunt verwachten op 22 en 23 januari. We stellen je voor aan een aantal bijzondere sprekers, highlighten nog even de collabs, en we geven een sneak peek van de trends op ons nieuwe TRENDFORUM.

(NIEUW) TRENDFORUM - In samenwerking met trendwatcher David Shah van VIEW Publications. Maak op bijzondere wijze kennis met de acht grootste modetrends voor winter 23/24. Het TRENDFORUM is een bijzondere expositie op Modefabriek waar je kunt zien, voelen en beleven. Van losse stoffen en inspirerende kleuren tot fotocollages en unieke kledingstukken. We maken een vertaalslag naar de trends en brengen deze direct naar de Modefabriek bezoekers. Een aantal trends die de bezoeker kan verwachten:

Extravagant: Explosief en expressief. Duidelijk aanwezige vormen en kleuren die op unieke wijze tot uiting worden gebracht.

Flourish: Waar biotechnologie en wetenschap samenkomen. Met invloeden uit de natuur zoals aardetinten en veel groen. Strange Attraction: Vrijzinnig en experimenteel. Balancerend tussen realiteit en virtualiteit.

Funhouse: Het omarmen van imperfectie. Speels, kleurrijk, levendig en grenzeloos.

“Een Trendforum in deze omvang is nog niet eerder door ons gedaan. Het is een nieuwe stap voor Modefabriek in het professionaliseren van het event.” - Creatief directeur Caroline Krouwels.

DRIVE INN JUNIOR X MODEFABRIEK

Drive Inn Junior, het samenwerkingsverband van mooie kindermodeagenturen, komt op Modefabriek! In een speciaal vormgegeven area presenteren 20 kids labels hun nieuwe collecties, o.a. AI&KO, Awesome, Ballin, Blauer.USA, Cos I Said So, Creamie, Diesel, Fixoni, Frankie & Liberty, Guess, Le Temps des Cerises, Like Charlie, Like FLO, Malelions, Oilily, Petit by Sofie Schnoor, Rellix Jeans, So Jamie, Sofie Schnoor, Someone en Street Called Madison.

THE SUSTAINABLE STOP

The Sustainable Stop is de area voor good design; collecties die onder goede arbeidsomstandigheden gemaakt worden met duurzame materialen. Met o.a. deze mooie verantwoordelijke merken en frisse independent labels: A Beautiful Story, A Perfect Jane, Alwero, Arbert Studio, ARMEDANGELS, Atalyé, Bamboo Belgium, Beasties, Brava, CHA, Dawn Denim, EGOS Copenhagen, El Naturalista, Esmé Studios, Frickin, Heidekönigin, Himalaya, ifeelnut, ISCHIKO, J LABEL, Je ne sais Quoi, Kings of Indigo, Knuffle, Komodo, LangerChen, LANIUS, Laurie, Loys.Laundry, Madness, MYoMY, Nuoo Barcelona, OSKA, Palanta, Rifò, Stapf, Story of Mine, Suite13 LAB, Sunies, Tales by Solid, Tess van Zalinge, Thinking Mu en Woolish.

THE FASHION GALLERY X MODEFABRIEK

Alles draait om samenwerken en samen groeien. In juli 2022 was de allereerste release van The Fashion Gallery x Modefabriek: een groot succes met 12 high-end labels. Daarom komt The Fashion Gallery deze winter terug met o.a. Ahlvar Gallery, Alchemist, avec ēlan, Becksöndergaard, Bruuns Bazaar, Dutchess, Ellen Beekmans, Femmes du Sud, Gomaye, Graumann, Hartford, Ibu Jewels, Ismara, Love Stories Intimates, Mads Nørgaard - Copenhagen, Maison Hotel, OONA, Rabens Saloner, Rain Couture, Ruby Tuesday, Sita Murt, Stieglitz, Stylism, Tapis Noir, Tiger of Sweden en Twist & Tango. Net als vorige editie is er beide dagen een doorlopende fashion show met 18 fashion models die de mooiste items uit de collecties laten zien.

TALKS & MASTERCLASSES

Tijdens Talks en Masterclasses van inspirerende sprekers ontdekt de bezoeker alles over wat er speelt binnen de fashion- en retailbranche. De inschrijvingen voor deze masterclasses en talks zijn al geopend. Een greep uit het programma:

TALKS

Jan Agelink, trendwatcher | Identiteit en expressie in de mode: Hoe jij je presenteert naar de buitenwereld is volgens trendwatcher Jan Agelink gebaseerd op gevoel en gedrag. Iemand die troost zoekt draagt bijvoorbeeld vaak andere kleding dan iemand die zich sterk en zelfverzekerd voelt. Waarom dit zo is – en hoe dit doorwerkt in de mode van AW 23/24, leer je tijdens deze Talk.

Arno Kantelberg, stijlpastoor | Wat de Nederlandse man dit najaar gaat dragen: Kunnen we de Nederlandse man op weg helpen in dat woud aan mannenmodetrends voor dit najaar? Jazeker, maar let op: Arno Kantelberg wil graag de alarmklok luiden voor een kledingtrend die dreigt terug te keren. Welke trend dat precies is houden we nog even geheim.

MASTERCLASSES