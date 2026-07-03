Diversity Fashion Week presenteert Unity Runway tijdens World Pride Amsterdam 2026

Diversity Fashion Week organiseert op 30 juli 2026 de Unity Runway in The Loft van de A'DAM Toren tijdens World Pride Amsterdam. Deze bijzondere editie brengt mode, diversiteit en zelfexpressie samen in een inspirerend programma dat de verbindende kracht van fashion centraal stelt. De dag start met een Vogue Workshop by House of B van 15:00 tot 16:00 uur, waarin bezoekers kennismaken met de rijke geschiedenis en invloed van de ballroom cultuur. Van 19:00 tot 23:00 uur staat de Unity Runway in het teken van een exclusieve fashionshow, networking en een feestelijke afterparty.

Op de catwalk presenteren nationale en internationale designers hun nieuwste creaties, ieder met een eigen visie op inclusiviteit en identiteit. Onder de deelnemende ontwerpers bevinden zich onder anderen Sabine Staartjes, Miss Pearl Couture, Nicole Plender, Violetta Riedel, Carmen Calburean en Stephastique. Ook Djamila Celina, bekend van The Real Housewives of Amsterdam, levert een bijzondere bijdrage aan deze speciale World Pride-editie.

De show brengt een diverse cast van modellen samen en biedt daarnaast jong creatief talent de kans om praktijkervaring op te doen achter de schermen. Studenten van diverse creatieve opleidingen ondersteunen de productie, styling, haar & make-up en de backstage organisatie. Hiermee blijft Diversity Fashion Week investeren in de ontwikkeling van de volgende generatie modeprofessionals en het creëren van kansen voor nieuw talent binnen de mode-industrie.

De Unity Runway wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van Pride Amsterdam, A'DAM Toren, Diversity Model Agency, Rabobank en Mensen Maken Amsterdam. Samen met deze partners zet Diversity Fashion Week zich in voor een evenement waarin inclusie, talentontwikkeling, creativiteit en maatschappelijke verbinding centraal staan.

Met Unity Runway laat Diversity Fashion Week opnieuw zien dat mode veel meer is dan kleding. Het is een podium voor verhalen, cultuur en representatie, waar ruimte is voor iedereen – ongeacht leeftijd, achtergrond, genderidentiteit of beperking. Door gevestigde ontwerpers, nieuw talent en de LGBTQIA+-gemeenschap samen te brengen tijdens World Pride Amsterdam ontstaat een evenement waarin creativiteit, verbinding en inclusie op natuurlijke wijze samenkomen.