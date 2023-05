Donderdag 8 juni presenteert Edwin van den Hoek MEN’S LIFESTYLE & IDENTITY A/W 24/25

Op donderdag 8 juni laat Edwin van den Hoek zijn nieuwste trendpresentatie zien voor najaar 2024.

Tijdens dit live event worden de belangrijkste lifestyle trends besproken op het gebied van mannenmode en accessoires, kunst en design, interieur en architectuur, innovatie en technologische ontwikkelingen. Binnen de thema’s REVISITED, DECONSTRUCTED en EXPANDED wordt de vertaalslag gemaakt naar nieuwe kleurcombinaties, materiaalgebruik, dessins en graphics, belijning en details.

‘Learn from the past, live in the present and create the future’

Kom langs op donderdag 8 juni tussen 13:30 – 15:30 uur. Het event vindt plaats in FC Hyena, Aambeeldstraat 24 in Amsterdam-Noord (voldoende parkeergelegenheid in de omgeving).

Toegangskaarten kosten 90,- euro (exclusief B.T.W.) per persoon en zijn te bestellen via de volgende link https://edwinvandenhoek.com/studio