Duurzaamheid en Circulariteit: De Onmisbare Sleutel voor de Modewereld

De mode-industrie staat aan de vooravond van een grote verandering. Met aankomende wet en regelgeving is de urgentie hoog om ook zelf de handen ineen te slaan. De grote SHIFT moet vanuit de industrie zelf komen. En die industrie is hard op weg om van lineair naar circulair te gaan.

De mode-industrie staat bekend als een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Van het gebruik van enorme hoeveelheden water, energie en chemicaliën tot de sociale impact op gemeenschappen in productielanden – iedere stap in het productieproces heeft zijn gevolgen. Nu de urgentie rondom klimaatverandering toeneemt, kunnen retailers en merken in de mode-industrie niet langer wegkijken. Duurzaamheid en circulariteit zijn niet alleen morele verplichtingen, maar bieden ook kansen om als pionier het verschil te maken in een veranderende markt.

Waarom is duurzaamheid zo belangrijk?

De cijfers spreken voor zich. Alleen al in Nederland worden jaarlijks miljoenen kilo’s kleding ingezameld. Helaas wordt het merendeel hiervan niet opnieuw gebruikt, maar belandt het op stortplaatsen of wordt het verbrand. Wereldwijd wordt minder dan 1% van alle ingezamelde kleding gerecycled tot nieuwe kledingstukken. Deze verspilling is niet alleen een gemiste kans voor het milieu, maar ook voor de economische waarde die schuilgaat in textielafval.

Duurzaamheid draait om het vinden van oplossingen die de impact op het milieu minimaliseren en tegelijk sociale rechtvaardigheid bevorderen. Door de levenscyclus van kledingstukken te verlengen via hergebruik, reparatie en recycling, kunnen we een enorme stap zetten richting een schonere toekomst. Dit vereist samenwerking tussen alle partijen in de waardeketen: van ontwerpers en producenten tot retailers en consumenten.

Circulariteit: van afval naar grondstof

Circulariteit biedt een nieuw perspectief op modeproductie. Het idee is simpel: een kledingstuk moet aan het einde van zijn levensduur niet als afval worden beschouwd, maar als grondstof voor iets nieuws. Hoewel het recyclen van kleding technisch complex is, boeken diverse organisaties vooruitgang. Textiel dat momenteel niet volledig kan worden gerecycled tot nieuwe kledingstukken, wordt al verwerkt tot grondstoffen voor andere toepassingen, zoals isolatiemateriaal of tapijten. Sommige merken lopen hierin voorop door bij het ontwerp en de productie al rekening te houden met hergebruik. Zo maken zij gebruik van gerecyclede materialen en beperken ze het gebruik van schadelijke stoffen. Het resultaat? Een kleinere ecologische voetafdruk en een krachtige boodschap richting de consument.

SHIFT en Clean & Unique: Samen voor een duurzame toekomst

Bij SHIFT hechten we grote waarde aan duurzaamheid en ondersteunen we initiatieven die circulariteit bevorderen. Een van onze belangrijkste samenwerkingen is met Roosmarie Ruigrok, oprichtster van Clean & Unique. Deze organisatie is het toonaangevende platform voor duurzame mode, waar merken, ontwerpers, experts en leveranciers elkaar vinden en versterken. Clean & Unique helpt start-ups en scale-ups in de mode-industrie om een duurzame merkidentiteit te ontwikkelen.

Op 26 & 27 januari organiseert Roosmarie diverse seminars op SHIFT waar duurzame merken hun verhalen delen. Hierdoor laten we zien dat duurzaamheid en innovatie hand in hand kunnen gaan met stijl en kwaliteit.

Wat kunnen retailers doen?

Retailers hebben een unieke positie om verandering te stimuleren en om hun klanten bewust te maken van de waarde van duurzaamheid. Zij kunnen investeren in duurzame collecties en met merken samenwerken die duurzaamheid centraal stellen in hun productieproces.

Ook kunnen zij consumenten informeren over de herkomst van producten en de impact van hun aankoop.

Ook kunnen zij hergebruik en reparatie stimuleren door diensten aan te bieden zoals kledingreparaties of inzamelacties voor oude kledingstukken.

De toekomst is nu

Duurzaamheid en circulariteit zijn niet langer trends, maar noodzaak. De vraag naar verantwoorde mode groeit, en merken die deze uitdaging omarmen, positioneren zichzelf als koplopers. SHIFT zet zich in voor een schonere mode-industrie door samenwerking, educatie en innovatie.

Ga naar onze website want daar staat het volledige TALKS programma waarmee we duurzame merken en pioniers in de schijnwerpers zetten. Samen bouwen we aan een modewereld waarin stijl en verantwoordelijkheid hand in hand gaan.