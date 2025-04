e-SCM Solutions gaat internationaal: afspraak op Tech Threads 2025 in Denemarken op 15 mei

e-SCM Solutions, een toonaangevende Franse ontwikkelaar van digitale oplossingen voor het beheer van de supply chain in de textiel- en mode-industrie, kondigt met trots haar deelname aan Tech Threads 2025 aan. Dit evenement vindt plaats op 15 mei in Kopenhagen, Denemarken. Deze toonaangevende bijeenkomst in de technologiesector voor de mode brengt innovatieleiders, internationale merken en belangrijke spelers op het gebied van duurzame transformatie samen.

Door verbeterde zichtbaarheid en controle over de productie te bieden, ondersteunt e-SCM merken in de mode- en luxe-industrie bij de digitale transformatie van hun upstream supply chain. Het doel is de optimalisatie van productiebeheer, het waarborgen van betrouwbare leveringsafspraken en het verbeteren van de service.

Dankzij e-SCM kunnen merken vertragingen reduceren, hun flexibiliteit vergroten en deadlines gemakkelijker halen, terwijl ze tegelijkertijd de kwaliteit en operationele efficiëntie verhogen.

Met bijna 20 jaar ervaring werkt e-SCM samen met belangrijke spelers in de sector, zoals Rip Curl, Jott, Intersport, Bellerose en Hummel.

15 mei biedt de perfecte gelegenheid om de oplossing te presenteren, evenals de nieuwste innovaties op het gebied van traceerbaarheid, leverancierssamenwerking en real-time beheer van de bevoorradingsketen. Na het succes in Frankrijk wil het bedrijf haar internationale ontwikkeling versnellen en haar expertise in een industrie in transitie uitbreiden.

“Deelname aan Tech Threads is een strategische stap voor e-SCM. We delen onze visie op een meer verantwoorde, transparante en flexibele supply chain en leggen nieuwe contacten met belangrijke Europese partners”, aldus Caroline Anziutti, business developer bij e-SCM Solutions.

Bezoekers kunnen het e-SCM platform ontdekken, ideeën uitwisselen met experts in de mode- en luxe-industrie en onderzoeken hoe deze oplossing kan worden geïntegreerd in hun innovatie-, prestatie- en duurzaamheidsdoelstellingen.

Tech Threads 2025 – Moltke’s Mansion - Kopenhagen, Denemarken - 15 mei 2025

Lees meer: e-scm-solutions.com/en/e-scm-a-techthreads-l-evening-mode-tech-by-delogue