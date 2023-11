Edwin van den Hoek presenteert op donderdag 23 november ‘Men’s Lifestyle & Identity S/S 25’

Op donderdag 23 november laat Edwin van den Hoek zijn nieuwste trendpresentatie zien voor voorjaar 2025.

Tijdens dit live event bespreekt hij de belangrijkste lifestyle trends op het gebied van mannenmode en accessoires, kunst en design, architectuur en interieur, innovatie en technologische ontwikkelingen. Binnen de thema’s ARTIFICIAL, HANDMADE, SEDUCTIVE en ADVANCED wordt de vertaalslag gemaakt naar nieuwe kleurcombinaties, materiaalgebruik, dessins en graphics, belijning en details.

‘Fashion isn’t just a business. It’s also a cultural and social phenomenon, driven by the desire for the new. As such, the industry can never fully control fashion: fashion is all about being open to change’.

Alistair O’Neill, Professor of Fashion History and Theory at Central Saint Martins