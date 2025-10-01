Eerste editie PREVIEW Golf Tournament groot succes

Afgelopen vrijdag 26 september vond de allereerste editie van het PREVIEW GOLF TOURNAMENT plaats bij Golfpark De Haverleij in ‘s Hertogenbosch. Een sportieve en inspirerende netwerkdag speciaal georganiseerd voor retailers en leveranciers binnen de schoenen-, sport- en modebranche. Het toernooi werd georganiseerd door CAST, in samenwerking met een groep enthousiaste sponsors.

Op de 18-holes golfbaan verzamelden ruim 70 enthousiaste golfers zich voor een dag vol verbinding, sportieve uitdaging en plezier. De dag werd afgesloten met een gezellige netwerkborrel op het terras en een smakelijke BBQ. Tijdens de feestelijke prijsuitreiking ging de eerste prijs naar Mark Hommelberg, CEO van JOG Group.

Credits: PREVIEW

“Het PREVIEW GOLF TOURNAMENT heeft bewezen meer te zijn dan alleen een sportief uitje: het is een nieuw jaarlijks moment om de retailcommunity te verbinden, te inspireren en samen te brengen op een informele manier”, aldus Marijn Verschure, managing director van CAST/ Preview.

De organisatie wilt nogmaals alle sponsors bedanken: J.Lindeberg, Skechers, Duca del Cosma, Lacoste, House of Ord, Kjus, Domein Laurabos, VinVin, Sign Central, Promo Concepts, Act.Legal Advocaten, Schoenvisie & Textilia.

Credits: PREVIEW

Save the Date

Zet 25 september 2026 alvast in je agenda, want dan vindt de tweede editie plaats. Geen GVB? Geen probleem – begin alvast met oefenen en doe volgend jaar mee aan de netwerkdag van het jaar die retail weer op de kaart zet!