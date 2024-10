Fair Fashion Event: Inspirerende Avond met Thijs Verheul en TMO

Op 14 november organiseert de werkgroep Fairtrade gemeente Utrechtse Heuvelrug samen met hogeschool TMO Fashion Business School een avond over Fair Fashion. TMO Fashion Business School leidt studenten op voor managementfuncties in de modewereld en besteedt veel aandacht aan duurzaamheid van en in de modewereld.

Doordat we voor deze gelegenheid gebruik mogen maken een Duurzaamheidssubsidie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug kunnen we deze avond gratis aanbieden aan alle inwoners van gemeente Utrechtse Heuvelrug. Maar ook anderen zijn uiteraard van harte welkom.

In verband met catering en inrichting/opstelling van deze avond moet je je wel aanmelden. Er geldt een maximum van 200 bezoekers en vol = vol.

Aanmelden kan via https://www.eventbrite.com/e/tickets-fair-fashion-event-1049322721507. Zonder aanmeldticket kunnen we je helaas niet binnen laten.

Er is steeds meer mode beschikbaar en je kunt kleding vinden voor een lage prijs waarbij lang niet altijd een eerlijke prijs voor het product wordt betaald. De echte prijs wordt betaald door het milieu en de (onder)betaalde medewerkers. Het massale, razendsnelle produceren, gebruiken en afdanken van kleding leidt bijvoorbeeld tot CO2-uitstoot, microplasticvervuiling, vervuiling van grond en water en uitbuiting van medewerkers.

Op deze avond willen we laten zien op welke manier het ook anders kan. Twee kledingwinkels (die beiden deelnemer zijn van Fairtrade gemeente Utrechtse Heuvelrug) showen deze avond Fair Wear kleding. Oftewel kleding waar een eerlijke prijs voor is betaald en die duurzaam qua milieu is. De deelnemende winkels zijn: Lab of Style en Top tot Teen uit Driebergen.

De succesvolle jonge ondernemer Thijs Verheul geeft een inspirerende lezing over hergebruik van mooie duurzame kleding. Thijs is in 2013 samen met Sjuul Berden medeoprichter van United Wardrobe, een platform dat is opgezet om tweedehands mode toegankelijker te maken. Ze haalden 3,5 miljoen euro op en breidden het platform uit naar heel Europa. In 2020 verkochten ze United Wardrobe aan Vinted, een Litouwse unicorn met dezelfde missie om van tweedehands mode wereldwijd de eerste keuze te maken, waarmee Thijs medeaandeelhouder werd in Vinted. Na de overname schreef Thijs het boek "Voor hoeveel heb je het verkocht?", waarin hij de reis van startup tot exit beschrijft, bedoeld om jonge ondernemers te inspireren. Momenteel geeft hij gastcolleges, adviseert en investeert hij in startups, met een focus op duurzame groei en innovatie.

Daarnaast organiseren we deze avond een “markt” voor een aantal lokale initiatieven over hergebruik van kleding om te laten zien wat zij zoal doen in onze regio in het kader van duurzame kleding. Denk hierbij bijvoorbeeld dan aan de al bestaande “Clothing Loop Leersum-Amerongen” van Tamara Groeneveld-Platteel maar ook andere initiatieven.

TMO Fashion Business School, Driebergsestraatweg 11, 3941 ZW Doorn biedt deze avond haar schoolgebouw aan voor dit evenement.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.30 – 20.00 Inloop

20.00 Opening

20.10 Fairtrade Gemeente Utrechtse Heuvelrug en de toegevoegde waarde op deze avond van het TMO.

20.15 Modeshow

21.00 Presentatie Thijs Verheul over het oprichten van United Wardrobe & Vinted

21.45 Markt over duurzame kleding bezoeken en netwerken met drankje

22.00 – 22.30 Einde avond

Burgemeester Frits Naafs is gevraagd om deze avond te openen. Ook wethouder Karin Oyevaar (onder andere wethouder Onderwijs en Duurzaamheid) is gevraagd om deze avond aanwezig te zijn.