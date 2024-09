FASHIONCLASH Festival: 15-16 November in Maastricht

16e editie van het internationale en multimediale FASHIONCLASH Festival vindt plaats van 15 - 17 november 2024 bij verschillende locaties in Maastricht.

Tijdens dit driedaagse festival krijgt een nieuwe generatie ontwerpers en (podium)kunstenaars uit binnen en buitenland de kans om hun werk te tonen aan een breed (inter)nationaal publiek. Het programma met performances, expositie, fashion films, workshops, participatieprogramma en talks toont projecten die de hedendaagse modecultuur onderzoeken, contextualiseren en vieren.

FASHIONCLASH Festival is voor iedereen toegankelijk via kaartverkoop en/of gratis. Het volledige programma wordt op 17 oktober bekend gemaakt.

Het programma bestaat uit o.a. uit The CLASH House met mode performance, New Fashion Narratives tentoonstelling bij Bureau Europa, Fashion Film Program & Awards bij Lumière Cinema, Fashion Makes Sense participatieprogramma bij Centre Céramique, Pop-Up Sales event bij SNS Expertisecentrum en verschillende andere locaties en programmaonderdelen verspreid over de stad waaronder Marres, Dans & Partycentrum Bernaards, SNS Expertisecentrum, The Green Elephant en Limestone Books.

PROGAMMA PREVIEW: The CLASH House & Opening @ Sint-Annakerk

Het festival wordt geopend op vrijdagavond met het performance programma (The CLASH House) bij een bijzondere locatie, namelijk de Sint-Annakerk in Maastricht. Het CLASH House is een showcase- en ontwikkelingsprogramma voor ontwerpers die zich richten op cross-overs tussen mode en andere kunstdisciplines – met name podiumkunsten. Deze ontwerpers onderzoeken alternatieve manieren om mode te maken en te presenteren. Deelnemers, Megan van Engelen, Julia Burak, Shift Studio, brzkna en Paula Dischinger krijgen een coaching traject waarin ze worden ondersteund door theatermaker Nadîja Roza Broekhart en danser en choreograaf Laisvie Andrea Ochoa.

FASHIONCLASH 2023 Credits: FASHIONCLASH

New Fashion Narratives @ Bureau Europa

Voor het tentoonstellingsprogramma van dit jaar werden vijf modemakers door FASHIONCLASH uitgenodigd om een ​​curatorenteam te vormen en samen te werken aan het concept voor de tentoonstelling New Fashion Narratives die tijdens het festival bij Bureau Europa zal worden gepresenteerd. Het curatorenteam van dit jaar bestaat uit Chaewon Kong, Karime Salame, Katharina Spitz, Simon Marsiglia en Teresa Carvalheira – een groep modemakers met verschillende achtergronden en praktijken binnen en buiten het modelandschap. Ze ontmoetten elkaar voor het eerst tijdens een fysieke Residency Week (22-26 april 2024) in Maastricht, waar ze elkaar leerden kennen en werkten aan de ontwikkeling van het concept.

De expositie wordt opgebouwd rond het idee van het spel Exquisite Corps dat als metafoor dient voor het raamwerk om werken te presenteren die het resultaat zijn van collaboratieve en/of transdisciplinaire praktijken. Er is een selectie gemaakt van kunstenaars, onderzoekers en ontwerpers uit verschillende disciplines.

Tevin Blancheville for New Fashion Narratives 2023 Credits: FASHIONCLASH

Fashion Film Programma @ Lumière Cinema

Het filmprogramma in Lumière Cinema biedt een podium aan ontwerpers en filmmakers die experimenteren met het genre korte modefilm. Het programma bestaat een selectie van 31 films uit van verschillende landen in de wereld en toont zo een zeer divers en rijk beeld van perspectieven, disciplines, culturen en verhalen.

Op zaterdagavond vindt de presentatie van de vijf finalisten en wordt de FASHIONCLASH Festival 2024 Fashion Film Award en de Kaltblut Magazine Award uitgereikt door de jury bestaande uit Esther Muñoz Grootveld, Sam Bassett, Pedro Oberto, Donald Gjoka en Marcel Schlutt.

Tijdens het festival gaan er ook drie modefilms in première die door FASHIONCLASH zijn geproduceerd en voorgekomen zijn uit het Fashion film ontwikkeltraject dat mede mogelijk is gemaakt door Meester Koetsier Foundation.

Fashion Makes Sense, participation program @ Centre Cèramique

Fashion Makes Sense het doorlopende participatieprogramma van FASHIONCLASH van waaruit projecten worden ontwikkeld gericht op social design, inclusie, educatie en in samenwerking tussen professionals en semi-professionals/amateurs, met name betrekken van jongeren. Tijdens het festival worden de resultaten van een aantal participatieprojecten gepresenteerd Fashion & Crafts en TexTiles, zijn er workshops, presentatie van de Kunstbende Fashion winnares en een expositie van de Schone Kleren Campagne. Op zondagmiddag 17 november vindt hier de Fashion Makes Sense Talk met een aantal ontwerpers en kunstenaars die betrokken zijn bij de participatieprojecten. Aansluitend een modeshow en performance van Dictator of Art (D.O.A).

Maar er is nog veel meer!

Verspreid over verschillende locaties zijn er exposities, performances bij Marres, Mariastraat 13, De Meldkamer etc. En bij SNS Expertisecentrum kun je gedurende het festival naar de Pop-Up Sales event, een showcase waar je ook werk van ontwerpers kunt kopen.

Het volledige programma wordt in de week van 17 oktober bekend gemaakt, vanaf dan zal ook de online kaartverkoop van startgaan.

Faye van der Aa op FASHIONCLASH 2023 Credits: FASHIONCLASH

Over FASHIONCLASH Festival

FASHIONCLASH Festival staat in het teken van het ontdekken en ondersteunen van talent, aanjagen en mede vormgeven van de actuele ontwikkelingen in de mode(wereld), het ontsluiten van deze ontwikkelingen voor een breed publiek en het initiëren van actieve publieksparticipatie. Deelnemers van het festival behoren tot een generatie ontwerpers en kunstenaars die de grenzen van hun discipline onderzoeken en bevragen. Met hun werken begeven ze zich tussen de transdisciplinaire domeinen mode, social design, podiumkunsten en beeldende kunst. Het meerstemmige en multimediale programma is een samengestelde selectie vanuit verschillende open calls en uit de door FASHIONCLASH zelf geïnitieerde projecten die in coproductie met verschillende organisaties en makers worden ontwikkeld.

FASHIONCLASH Festival is het jaarlijkse format waarmee FASHIONCLASH de resultaten van verschillende activiteiten van het jaarprogramma, samenwerkingsprojecten en talentontwikkelingstrajecten ontsluit aan het brede publiek.

Afterparty 2023 Credits: FASHIONCLASH