FASHIONCLASH Festival 2024: Een Wereldwijd Podium voor Mode, Kunst en Innovatie in Maastricht

Meer dan 100 ontwerpers en kunstenaars uit meer dan 20 landen krijgen podium tijdens de 16e editie van het internationale en multimediale FASHIONCLASH Festival in Maastricht van 15 t/m 17 November.

Tijdens dit driedaagse festival krijgt een nieuwe generatie ontwerpers en (podium)kunstenaars uit meer dan 20 landen de kans om hun werk te tonen aan een breed (inter)nationaal publiek. Het programma met performances, expositie, fashion films, workshops, designer market, participatieprogramma en talks toont projecten die de hedendaagse modecultuur onderzoeken, contextualiseren en vieren.

FASHIONCLASH Festival is voor iedereen toegankelijk via kaartverkoop en/of gratis. Voor meer informatie over het programma, deelnemers en kaartverkoop: www.fashionclash.nl

Campagnebeeld 16e editie

Het campagneproject, bestaande uit een serie foto’s en een korte modedocumentaire, is ontwikkeld in samenwerking met de Maastrichtse art director Ruben Hilkens. Het project is gerealiseerd met lokale modellen en studenten van de Toneelacademie Maastricht, en toont ontwerpen van onder andere Dirk Vaessen, Peter Wertmann en Batuhan Demir.

"De multimediale campagne symboliseert de CLASH, de multidisciplinaire werkwijze van FASHIONCLASH, die staat voor onverwachte verbindingen tussen mensen, mode, verschillende kunstvormen en sectoren. Door verrassende combinaties te maken, onderzoekt FASHIONCLASH de rol van mode, de multimediale modetaal en nieuwe visies en praktijken. Hiermee wil het platform op een innovatieve en praktische (hands-on) manier een kritische reflectie op maatschappelijke vraagstukken, beeldende kunst en vormgeving zichtbaar maken.

Daarnaast biedt het campagneproject bij elke editie een platform aan ontwerpers en kunstenaars om hun perspectief op FASHIONCLASH en/of de modewereld in het algemeen te uiten." – FASHIONCLASH

