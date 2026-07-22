FASHIONCLASH Festival 2026: 18e editie van 13 t/m 15 november in Maastricht

Van 13 tot en met 15 november 2026 vindt de 18e editie van FASHIONCLASH Festival plaats in Maastricht. Op diverse locaties in de stad biedt dit internationale en multidisciplinaire modefestival een podium aan een nieuwe generatie ontwerpers, kunstenaars en performers uit binnen- en buitenland.

Tijdens het driedaagse festival worden bezoekers ondergedompeld in een programma vol performances, tentoonstellingen, modeshows, films, workshops, talks en participatieprojecten. Onderdelen zijn onder meer The Clash House (mode-performance), de tentoonstelling New Fashion Narratives bij Bureau Europa, het Fashion Film Program & Awards bij Lumière Cinema, het participatieprogramma Fashion Makes Sense bij Centre Céramique, het experimentele Amarte x FASHIONCLASH-project en de Class of 2026 showcase. Samen tonen ze een veelzijdig palet aan perspectieven op hedendaagse modecultuur.

Programma FASHIONCLASH Festival 2026

Verspreid over het programma is werk te zien van meer dan 100 opkomende talenten uit meer dan 25 landen. Het Clash House fashion performance-programma is een van de hoogtepunten en vindt plaats op zaterdagavond 14 november, in de Peutzhal van de ENCI.

Tien ontwerpers presenteren die avond hun collecties in de vorm van een performance. Dankzij de steun van de Meester Koetsier Foundation wordt een stimuleringsprijs van 2.500 euro uitgereikt aan een van de deelnemers: Nouka Rous, Paco Teepe, Isa Hazelager, Anna Strengers, Emma Magermans, Larissa de Jager, Dies van Herk, Amy Pratt, Aron Saxe Lydon en Soojeong Lee.

Een ander hoogtepunt is de tentoonstelling New Fashion Narratives, samengesteld door curatoren Jamal Nxedlana, Karmen Samson, Welmoed Bosch en Agatha Prieto Jeanty. Het curatoriale concept, getiteld 'Fleshy, slimy, wobbly', gaat op zoek naar werk dat zich niet laat vastleggen: werk dat lekt, muteert en weerstand biedt aan gemakkelijke categorisering.

De vier modemakers ontwikkelden het concept tijdens een Residency Week in april 2026, met als doel de dominante systemen van de mode-industrie ter discussie te stellen en ruimte te geven aan shapeshifting-praktijken die tussen vormen bewegen en aan vaste labels ontsnappen. New Fashion Narratives toont zo de vormeloze, tastbare en weerbarstige kant van mode: een grotesk en fascinerend eerbetoon aan alles wat zich niet netjes laat inkaderen.

Het volledige programma wordt na de zomer bekendgemaakt.

Campagne voor FASHIONCLASH Festival 2026

De campagne, ontwikkeld door Hashim Nasr, richt zich op het samenbrengen van Afrikaanse en Midden-Oosterse culturele tradities door middel van een surrealistische en avant-gardistische beeldtaal. Tegen de achtergrond van open landschappen en zorgvuldig geënsceneerde omgevingen transformeren de beelden traditionele symbolen, kleding, rituelen en objecten tot dromerige verhalen waarin de grenzen tussen herinnering, mythologie en hedendaagse identiteit vervagen.

Door uiteenlopende culturele referenties samen te brengen in symbolische scènes, creëert het project een ruimte waarin erfgoed niet alleen wordt bewaard, maar ook opnieuw wordt verbeeld. Met conceptuele fotografie en zorgvuldig opgebouwde visuele verhalen viert de campagne de culturele verbindingen tussen verschillende regio's, en verkent zij thema's als verbondenheid, transformatie en collectieve verbeeldingskracht.

Hashim Nasr is een Soedanese beeldend kunstenaar en fotograaf, gevestigd in Alexandrië, Egypte. Oorspronkelijk opgeleid als tandarts, ontwikkelde hij zijn conceptuele en surrealistische artistieke praktijk als een experimentele manier om thema's als ontheemding, herinnering en genderidentiteit te onderzoeken.

Hij maakt gebruik van experimentele, handgemaakte objecten om onderwerpen als ballingschap, identiteit en de zoektocht naar verbondenheid te verkennen; zijn recente projecten richten zich op de ervaringen van oorlog en migratie. Zijn werk is zowel nationaal als internationaal tentoongesteld en gepubliceerd. Meer werk van Nasr is te zien op www.hashimnsr.com.

Noteer alvast in je agenda: 13 tot en met 15 november 2026 in Maastricht.

FASHIONCLASH Festival is een jaarlijks terugkerende modemanifestatie en springplank voor makers die zich bewegen op het snijvlak van mode, performance, beeldende kunst en sociaal ontwerp. De programmering komt tot stand via open calls en coproducties, in samenwerking met internationale en nationale partners en gemeenschappen. FASHIONCLASH is een ontwikkel- en presentatieplatform voor mode(cultuur) dat middels crossovers bijdraagt aan, enerzijds, de individuele praktijk- en talentontwikkeling van een nieuwe generatie modemakers en, anderzijds, aan de algemene bewustwording over de rol van mode in de wereld.