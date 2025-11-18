ISPO 2025: Waar verbindingen de toekomst vormgeven

Al meer dan 50 jaar staat ISPO voor innovatie, inspiratie en verbinding in de wereldwijde sport- en outdoorbranche. Met toewijding aan het creëren van oprechte zakelijke relaties, biedt Matchmaking een cruciaal element voor iedereen die het maximale uit dit wereldwijde flagship evenement wil halen. Naar een hoger niveau getild – digitaal, intelligent en strategisch – brengt het mensen samen, verbindt het ideeën en stimuleert het collectieve vooruitgang binnen de hele branche.

In een branche die wordt gekenmerkt door dynamiek, samenwerking en gedeelde visies, zorgt de verbeterde Matchmaking-tool ervoor dat de juiste mensen op het juiste moment samenkomen. Zo werkt gericht, efficiënt en meetbaar zakelijk netwerken in 2025.

Of je nu een exposant, vakbezoeker of mediavertegenwoordiger bent, ISPO’s Matchmaking verbindt mensen wier interesses, onderwerpen en doelen elkaar aanvullen. Het resultaat: ontmoetingen die innovatie versnellen, groei mogelijk maken en langdurige partnerschappen bevorderen, ver voorbij toevallige ontmoetingen in de netwerkruimtes.

Matchmaking in één oogopslag

Gericht Netwerken: Algoritmes suggereren relevante contacten – geen toeval, alleen echte zakelijke kansen.

Efficiënte Voorbereiding: Plan vergaderingen, start chats en bereid interviews voor tot twee weken voordat de beurs begint.

Verhoogde Zichtbaarheid: De ISPO-app beveelt profielen individueel aan, wat het bereik en de relevantie vóór, tijdens en na het evenement vergroot.

Langdurige Relaties: Contacten blijven toegankelijk na ISPO en ontwikkelen zich tot duurzame zakelijke en mediapartnerschappen.

Gebruiksgemak: Intuïtief ontwerp, directe communicatie en gestructureerde planning maken netwerken eenvoudiger dan ooit.

Vooral voor mediavertegenwoordigers opent Matchmaking nieuwe mogelijkheden: vroege toegang tot interessante merken, trendsetters en innovatieleiders. Hierdoor kunnen verhalen strategisch worden gepland, exclusieve inzichten worden verkregen en verslaggeving worden voorbereid nog voordat de beurs begint.

Op ISPO 2025 wordt Matchmaking een plek waar verbindingen uitgroeien tot duurzame relaties.

Waar uitwisseling vooruitgang wordt, en ontmoetingen beweging.

Heb je de ISPO App al gedownload? Het is je digitale metgezel voor drie dagen vol sport, innovatie en netwerken. Met de app heb je alles wat u nodig heeft voor je beursbezoek direct op zak:

Een persoonlijke beursagenda met programmahoogtepunten & evenementen

Interactieve plattegronden voor perfecte oriëntatie

Matchmaking-functie om in contact te komen met de juiste zakelijke contacten

Alle exposanten, sprekers & merken in één oogopslag

Live updates, nieuws & herinneringen voor geplande afspraken

Maak gebruik van de nieuwe Matchmaking-functie in de ISPO App om al vóór de beurs in contact te komen met relevante contacten. Informatie over potentiële gesprekspartners kan direct in profielen bekeken worden — wat netwerken efficiënt, gestructureerd en werkelijk productief maakt.

Of je nu een fabrikant, merk, retailer of start-up bent, je kunt de juiste contacten vinden, afspraken plannen en hen ter plaatse ontmoeten in de Matchmaking Areas.

Credits: ISPO

De app is via de Playstore voor Android en de App Store voor IOS te downloaden.