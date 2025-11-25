ISPO AWARDS 2025: dit is de shortlist voor 2025

De top 5 genomineerden in de ISPO Award-categorieën van dit jaar zijn bekendgemaakt. Dit biedt een spannende eerste blik op de meest innovatieve productontwikkelingen in de sport- en outdoorindustrie. De Gold Winners, de hoogst gewaardeerde producten in elke categorie, evenals de winnaars van de Jury Choice en Public Choice, worden live onthuld tijdens ISPO.

De ISPO Award is een van de belangrijkste pijlers in de wereldwijde sportindustrie. Als ISPO's keurmerk voor kwaliteit en innovatie belicht het elk jaar de producten, materialen en concepten die de toekomst van sport vormgeven.

ISPO Award: Een benchmark voor de gehele industrie

Elk jaar beoordeelt een onafhankelijke jury honderden inzendingen uit het internationale sport- en outdoorsegment. De shortlist, de top 5 in elke categorie, toont nu al de richting waarin de industrie zich beweegt: naar duurzame materiaalinnovaties, innovatieve technologieën, functionele alledaagse oplossingen en producten die prestaties combineren met verantwoordelijkheid.

"Met de bekendmaking van de Top 5 geven we de industrie een eerste inzicht in de thema's die dit jaar bijzonder relevant zijn," zegt Lena Haushofer, Exhibition Director van ISPO. "Ik ben persoonlijk erg benieuwd welke innovaties in hun respectievelijke categorieën zullen winnen. De awards maken deel uit van een format dat innovatie zichtbaar, tastbaar en direct toepasbaar maakt voor de gehele industrie."

##mLive bekendmaking op ISPO 2025 De Gold Winners en ontvangers van Special Recognitions worden live bekendgemaakt op 30 november 2025 om 12:30 uur op het Conference Stage in Hal B1. Pas tijdens het evenement horen de merken welke producten met Goud zijn bekroond en wie de Public Choice en Jury Choice awards in ontvangst mogen nemen.

Het live-format is een belangrijk kenmerk van ISPO geworden: het stelt merken en bezoekers in staat om innovaties samen te vieren, direct ideeën uit te wisselen en de winnende producten direct daarna te ervaren in de ISPO Award Exhibition Area. Alle bezoekers van ISPO 2025 zijn van harte uitgenodigd om de ISPO Award Gathering bij te wonen.

Een eerste blik op de Top 5

De Top 5 vertegenwoordigt de meest innovatieve inzendingen van het jaar. Geselecteerde voorbeelden zijn onder meer:

The North Face – Summit VECTIV™ Pro 3 (Hardlopen & Trailrunning)

EDELRID – OHMEGA (Bergsport & Klimmen)

Rab – Syclon XP 40 (Hiking)

Mammut – Eiger Free Pro HS Bib Pants Women (Wintersport)

IMPETUS – IM001NGC (Lifestyle & Athleisure)

Merken zoals Outopia, Reima, KIPRUN, Dometic en FLECTR zijn ook finalisten en zullen hun oplossingen presenteren tijdens de Award Exhibition op de beurs.

"De Top 5 toont nu al de enorme diversiteit en diepgang van de innovaties van dit jaar," zegt Christina Rabl, Product Owner ISPO Awards. "Van grondstofbesparende materiaaloplossingen tot hightech producten voor extreme omstandigheden en intelligente alledaagse metgezellen; het aanbod is indrukwekkend en toekomstgericht."

ISPO versterkt innovatie

De ISPO Award is een centraal onderdeel van ISPO: het verbindt de wereldwijde sportindustrie, belicht trends in een vroeg stadium en versnelt de verspreiding van oplossingen die sport, buitenactiviteiten en beweging duurzamer, toegankelijker en prestatiegerichter maken.

Door de expertise van de jury, de aanwezigheid op de beurs, het digitale bereik en de betrokkenheid van de community te combineren, zorgt de award ervoor dat innovaties niet alleen worden erkend, maar ook actief op de markt worden gebracht.

Volledige shortlist van alle categorieën

Running & Trailrunning

The North Face – Summit VECTIV™ Pro 3

Outopia – Vita Shell Jacket

KIPRUN – KIPNEXT

NEDAO – HexRise Active Running Long Sleeve

Mizuno – BreathDry Shell Jacket

Mountaineering & Climbing (Bergsport & Klimmen)

EDELRID – OHMEGA

BLACKYAK – Javari Suit

The North Face – Summit 5050 AMK Hoodie

Mammut – 9.8 Crag Recycled Classic Rope

BLACKYAK – WATUSI LIGHT SUIT

Hiking

Rab – Syclon XP 40

Kathmandu – XT Series Pack 40L

Rab – Mythic -6

Kathmandu – Womens XT Series Hybrid Octa Fleece Hooded Jacket

Simond – MT900 Ultra-Light Backpack

Snowsports (Wintersport)

Mammut – Eiger Free Pro HS Bib Pants Women

Helly Hansen – Sogn Patrol Shell Jacket

ELAN – ACE GSX FX

PELLIOT – The Limit Series One‑Piece Down Coat

ORTOVOX – FOCUS VOICE

Lifestyle & Athleisure

IMPETUS – IM001NGC (Shirt)

Reima – BugProof Hoodie Surista

Peak Performance – R&D Helium Loop

BOSIDENG – 3‑in-1 Smart Layering Kids Down Jacket

Peak Design – Roller Pro

Camping

Simond – Single Wall Trekking Tent 2P UL Condensless

Robens – LightCore UL 3.1R Regular

Dometic – CFX5-Serie

ACEBEAM – Keylight 500

Robens – Scoria Quilt UL +6 °C Regular

Bike & Commuting (Fietsen & Woon-werkverkeer)

BOSIDENG – Circular Design Fashion & Functional Puffer

BBB Cycling – BackStreet LED ERT

QIAODAN – Carbon-Reduction Intelligent Wearable Luminous Riding Windbreaker

FLECTR – CARGO MATE

Mixed (Diversen)

Helly Hansen – Lifa Merino KnitEvo Crew

Viking – QuikGo GTX SL

Polartec – Ritmo PTC Air Core Hooded Anorak / Air Core Pants

Acemate – Tennis Robot

EGGspander – Your GYM ToGo