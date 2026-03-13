ISPO verhuist naar Amsterdam: nieuw tijdperk voor ’s werelds grootste sportindustrie-event

De internationale sportindustrie staat aan de vooravond van een nieuw hoofdstuk. ISPO, een van ’s werelds toonaangevende platforms voor de sport-, outdoor- en wintersportsector, verhuist naar RAI Amsterdam en luidt daarmee een nieuw tijdperk in voor het evenement.

Van 3 tot en met 5 november 2026 verwelkomt ISPO in Amsterdam meer dan 50.000 professionals uit de internationale sportindustrie. Merken, retailers, fabrikanten, leveranciers en innovators uit de hele wereld komen samen om de toekomst van sport en outdoor vorm te geven.

De nieuwe locatie, RAI Amsterdam, biedt een internationaal verbonden en duurzaam evenemententerrein dat speciaal is ingericht voor next-generation events. Met uitstekende bereikbaarheid en sterke duurzaamheidsambities vormt de locatie de perfecte basis voor de volgende fase van ISPO.

Tickets binnenkort beschikbaar

De ticketverkoop start binnenkort. Geïnteresseerden kunnen zich nu alvast registreren om als eerste op de hoogte te zijn wanneer de verkoop start én om te profiteren van de beste ticketprijzen.

Waarom ISPO 2026 bezoeken

ISPO 2026 belooft een vernieuwde en versterkte beurservaring met onder andere:

Een wereldklasse locatie met uitstekende internationale verbindingen en sterke duurzaamheidscredentials

Grote investeringen in buyer-connecties, inclusief een volledig hosted buyer-programma en gecureerde 1-op-1 meetings via een nieuwe industrie-app

Premium content, waaronder de ISPO Leaders Summit, vier theaters op de beursvloer en nieuwe interactieve formats

Impact en maatschappelijke betrokkenheid, met een investering van €1 miljoen via de ISPO Impact Foundation voor wereldwijde grassroots- en non-profitinitiatieven

De volledige sport- en outdoorindustrie onder één dak

Bezoekers kunnen het volledige spectrum van de internationale sport- en outdoorsector verwachten. Van gevestigde merken tot opkomende innovators, met productcategorieën variërend van running, hiking, cycling, climbing en camping tot wintersport en emerging tech.

ISPO 2026 biedt daarmee een unieke plek waar inspiratie, innovatie en zakelijke kansen samenkomen.

De sportindustrie verandert snel. ISPO nodigt professionals uit om niet langs de zijlijn te blijven staan, maar onderdeel te zijn van het volgende hoofdstuk.