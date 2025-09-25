Laatste oproep: Fashion Pioneers Awards zoekt visionaire ontwerpers voor de HUGO BOSS Circular Design Award

De Fashion Pioneers Awards roepen opkomende en gevestigde ontwerpers in Nederland en Europa op om de grenzen van circulaire mode-innovatie te verleggen. De inschrijving voor de Circular Design Award 2025, mogelijk gemaakt door HUGO BOSS voor BOSS THE CHANGE, is nu geopend. De deadline voor inzendingen is 30 september 2025, 00:00 CET.

Wat is de Circular Design Award?

De Circular Design Award is een prestigieuze ontwerpwedstrijd die baanbrekend circulair ontwerp in de mode erkent. De prijs eert ontwerpers die aansluiten bij de circulaire ontwerpstrategie van HUGO BOSS. Vijf genomineerden werken samen met het creatieve team van BOSS. Het winnende ontwerp wordt onder de vlag van BOSS geproduceerd, wat een concrete stap richting circulaire mode betekent.

Wie kan zich aanmelden?

Ontwerpers (individueel of in teams van maximaal twee) gevestigd in Europa.

Zowel opkomend talent als ervaren creatieven zijn welkom.

Wat de winnaar kan verwachten

Prijs : 5.000 euro plus een PR-campagne door Mumster ter waarde van 15.000 euro.

: 5.000 euro plus een PR-campagne door Mumster ter waarde van 15.000 euro. Productiekans : Het winnende ontwerp wordt in samenwerking met het BOSS-team onder de vlag van BOSS geproduceerd.

: Het winnende ontwerp wordt in samenwerking met het BOSS-team onder de vlag van BOSS geproduceerd. Voordelen voor genomineerden : De top vijf genomineerden worden uitgenodigd voor een BOSS Circular Design Workshop in Amsterdam op 10 oktober 2025 om hun ideeën verder uit te werken.

: De top vijf genomineerden worden uitgenodigd voor een BOSS Circular Design Workshop in Amsterdam op 10 oktober 2025 om hun ideeën verder uit te werken. Prijsuitreiking: De uiteindelijke winnaar wordt op 28 november 2025 bekendgemaakt tijdens de Fashion Pioneers Awards-show bij Fashion for Good in Amsterdam.

Hoe worden inzendingen beoordeeld?

Deelnemers worden beoordeeld door een jury van experts uit de industrie op basis van verschillende criteria:

Innovatie & originaliteit

Aansluiting bij circulaire ontwerpprincipes & Cradle to Cradle-normen

Haalbaarheid & schaalbaarheid

Duurzaamheidsimpact (ecologisch / sociaal)

Hoe meld je je aan?

Dien je ontwerpconcept in via de aanmeldlink op de website van de Fashion Pioneers Awards. Alle inzendingen moeten voldoen aan de ontwerpopdracht, inclusief de criteria voor circulair materiaal, levensduur van het ontwerp en end-of-use. De volledige richtlijnen en instructies voor inzending zijn te vinden op de website van de Fashion Pioneers Awards onder 'Circular Design Award'.

Belangrijke deadlines

Deadline aanmelding: 30 september 2025 (00:00 CET)

Bekendmaking genomineerden & opening publieksstemming: 10 oktober 2025

Workshop voor genomineerden: 10 oktober 2025, Amsterdam

Awardshow & bekendmaking winnaar: 28 november 2025, Fashion for Good, Amsterdam