Lidewij Edelkoort op Talks-podium Modefabriek

Deze zomer staat trendforecaster Lidewij Edelkoort voor het eerst op het Talks-podium op Modefabriek. In samenwerking met het tijdschrift See All This deelt ze op maandag 8 juli haar visie op de toekomst van mode en design.

Altijd al eens naar een presentatie van trendforecaster Lidewij Edelkoort gewild? Op maandag 8 juli om 11 uur is je kans om naar de gerenommeerde trendforecaster te luisteren. Dan staat ze voor de eerste keer op het Talks-podium van Modefabriek, in samenwerking met magazine See All This. In een gesprek met Nicole Ex, de oprichter van het tijdschrift, deelt ze haar visie. Er zijn 100 plekken beschikbaar, dus meld je aan voor deze talk via communication@modefabriek.nl. Maximaal 2 personen per aanmelding en alleen in combinatie met een geldig Modefabriek-ticket. Vol is vol.

Credits: Modefabriek

Gastcurator

Lidewij Edelkoort was gastcurator van het huidige zomernummer van See All This. Deze editie is getiteld 'The Wardrobe as Art Collection' en onderzoekt de dynamische aard van kleding en de impact ervan op ons, zowel positief als negatief. Door het visionaire perspectief van Lidewij Edelkoort ontdekt de lezer hoe overdressed zijn een sociaal dilemma kan zijn, hoe de overgang van de ene kleur naar de andere bijna een geografische keuze kan zijn en hoe een garderobe als kunst kan worden samengesteld.

Van koers veranderen

Lidewij Edelkoort werd in maart door het internationale designmagazine Dezeen uitgeroepen tot een van de 50 meest invloedrijke vrouwen wereldwijd. Tien jaar geleden publiceerde zij haar beroemde Anti_Fashion Manifest, waarin ze de modewereld oproept om van koers te veranderen. Ze hekelde de verwaarlozing, misbruik, verveling, angst en hebzucht in de modewereld. Ze concludeert dat er de afgelopen tien jaar weinig is veranderd, maar er is een hoopvolle oplossing: “Nieuwe manieren om mode te zien en te ervaren moeten worden verkend, aangezien de enige remedie voor onze monsterlijke overconsumptie nu in handen is van ons als verzamelaars in plaats van consumenten.”

Persoonlijk dossier

See All This is een onafhankelijk kunsttijdschrift gevestigd in Amsterdam, dat elk kwartaal verschijnt en wordt samengesteld door gastcuratoren. Het tijdschrift heeft meerdere prijzen ontvangen, waaronder erkenning van de Society of Publication Designers in New York. Nicole Ex prijst de uitgebreide bijdrage van Lidewij Edelkoort aan het nieuwste nummer en merkt op dat haar inbreng het nummer tot een zeer persoonlijk dossier maakt vol voorspellingen, lessen, tips, opmerkelijke individuen en unieke kleine modemerken.

See All This summer issue (#34) 'The Wardrobe as Art Collection', samengesteld door Lidewij Edelkoort, is te koop naast de Talk-ruimte op Modefabriek.