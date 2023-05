Lidewij Edelkoort presenteert 'Hibernation A/W 2024-25' op 13 juni

Pak je rode stift en zet een cirkel om dinsdag 13 juni 2023, dit is namelijk een dag die je niet mag missen! Lidewij Edelkoort komt weer naar Nederland met haar gloednieuwe presentatie:

HIBERNATION A/W 2024-25

Registreren voor deze fantastische en inspirerende ochtend doe je rechtstreeks via de link van Trend Union.

Heb je nog vragen, stuur dan een mail naar [email protected] Je mag ons ook bellen op 020-5305380 of 06-21538028. Zien we jou op dinsdag 13 juni in PHIL Kleine zaal in Haarlem? Met inspirerende groet, Patrick Appels | Appletizer

"Na een lange periode eindelijk weer samen voor een live trend meeting om na te denken over onze tijd en hoe we met mode daar vorm aan kunnen geven. Met kleding geïnspireerd door de fascinerende manier waarop de dieren overwinteren."

"Ik verheug me op ons weerzien."- Lidewij Edelkoort

Juni 13, 2023

9h30 welkom koffie en thee



10h00 SWADDLING kleuren, garens en gebreid



10h30 HIBERNATION mood, mode en textiel



11h15 HIBERNATION audiovisual



11h45 Q&A met Lidewij



12h00 lichte lunch



Tickets: €330 inclusief booklet (klik hier)

Locatie

PHIL — Kleine zaal

Lange Begijnestraat 11

2011 HH Haarlem

EXTRA

DESIGN EN INTERIEUR

Over de steeds groeiende invloed van de arts & crafts beweging. Een mogelijkheid om ook ’s middags de lezing bij te wonen met radicale trends in design door Lidewij Edelkoort voor het Trend Instituut (voormalig Nederlands Interieur Instituut).

13h30 lezing Avant Garde

14h45 pauze

15h15 lezing Uxua Utopia

15h45 Q&A

16h00 netwerkborrel

extra ticket voor de middag €250 (klik hier)

ENJOY!