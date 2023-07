Line-up Modefabriek bekend: spot nieuwe trends & merken, en leer van high-end professionals

Nog een paar dagen en dan opent Modefabriek haar deuren: op 9 + 10 juli 2023 in Amsterdam. Modefabriek is één grote trendmonitor. Bekende grote namen en nieuwe merken laten zich van hun beste kant zien. Trends spot je bijvoorbeeld op het TRENDFORUM en je business-kennis verrijk je bij de verschillende TALKS & MASTERCLASSES.

NAMEDROPPING MEN/WOMEN COLLECTIONS

Berenice • Bruuns Bazaar • CAT WWR • Colourful Rebel • DKNY • distorted people • Dockers • Ecoalf • Esprit • Femmes du Sud • Hartford • Indicode • Kings of Indigo • Kuyichi • Le Temps des Cerises • Lee • Lollys Laundry • Liu Jo Men • Malelions • Marc O'Polo • Markup • Mexx • MSCH Copenhagen • Neo Noir • Pepe Jeans • Quotrell • Red Wing Heritage • Reset • Richesse • Scalpers • Sergio Tacchini • Sprayground • Stella Forest • The Jogg Concept • Wrangler

…. en nog veel meer!

TRENDFORUM

Een bijzondere area met grote waarde voor iedere fashion retailer. Hier vind je een schat aan informatie en ideeën voor je inkoopseizoen. Samengesteld door creatief directeur Caroline Krouwels en het team van het internationaal gerenommeerde VIEW Magazine.

In 6 grote installaties worden de nieuwste kleuren, materialen, silhouetten, prints, vormen, looks en andere must haves voor komend seizoen gepresenteerd. Al deze informatie krijg je in een mooie handout mee naar huis. De perfecte plek voor de ware fashion professional.

TALKS & MASTERCLASSES

Modefabriek is meer dan mode. Naast het ontdekken van nieuwe brands is het ook een plek om te leren over belangrijke trends, om je horizon te verbreden en essentiële kennis op te doen uit het werkveld. Alles om het beste in jouw bedrijf naar boven te halen.

De Masterclasses en Talks op Modefabriek zijn een must do om je business-skills up to date te houden. Een bundeling van high level expertise en vakkennis. Ontdek een divers programma en luister naar verschillende sprekers, zoals Pelpina Trip over social videos met je phone, Trend forecaster Jan Agelink, het interview met de 3 eigenaren van Banlieue, en de sustainable panel talk met TOMO, The Next Closet, en O My Bag.

Ook zal David Shah van VIEW Magazine vertellen over de grote veranderingen die de modewereld te wachten staat, krijg je een kijkje in het duurzame designproces van REconstruct, laat Ronny de Vylder zien hoe Seoul inspireert om kleurijker door het leven te gaan, en laat stylist Dayenne Bekker zien hoe je mode van de catwalk aantrekkelijk kunt maken voor klanten met alle body types.

THE FASHION GALLERY MET MODESHOW

Herhaald wegens groot succes. Een uniek ontworpen area met doorlopende fashion shows, 18 modellen en live house DJ. High end damesboetieklabels presenteren hier hun nieuwe collecties en key pieces. Op zondag- én maandagmiddag is er een borrel voor inkopers en retailers.

De KLOFFIE Markt

Trendforecaster Jan Agelink vertelt in zijn Talk dat vintage in de toekomst steeds belangrijker wordt. Modefabriek volgt nieuwe business opportunities en trends altijd op de voet en werkt deze editie daarom samen met De KLOFFIE Markt. Een Amsterdamse vintagemarkt, bekend van haar verfijnde designer vintage kleding. In de pop-up store kun je de mooiste tweedehands items van middelgrote merken en high-end ontwerpers (in)kopen.

Young Entrepreneurs Platform (YEP)

Op YEP vind je een zorgvuldig samengestelde selectie van innovatieve en opkomende ondernemers in de modebranche. Jonge waaghalzen staan klaar om hun nieuwe collecties te presenteren. Maak kennis met een nieuwe generatie creatieve ondernemersen koop hun collecties in voor jouw winkel of voor jezelf.

Lees hier meer over het evenement.