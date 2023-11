Maak je klaar voor een glamoureuze avond want op December vindt de 4e editie "Extravaganza" plaats!

Op 2 December 2023 vindt de vierde editie plaats met blikverruimende High Fashion van internationale & nationale designers. Thema dit jaar is “ Extravaganza’’ en zal een voorproefje zijn van de grote editie in 2024. Met een gastoptreden van Demmaa & Javé, bekend van hun nummer “Trending”, wordt het weer een groot spektakel. Stichting Diversity Fashion Week zet zich in voor een inclusieve (mode)wereld.

De stichting Diversity Fashion Week zet zich in voor (young) creatives, designers en modellen van diverse afkomsten, verschillende lichaamstypen, en modellen met een handicap. Dit jaar vindt de vierde editie plaats met als thema “Extravaganza “ in Amsterdam Zuidoost aan de Paasheuvelweg 8. Onbekend maakt onbemind en daarom is het zo belangrijk om zoveel mogelijk soorten mensen te laten zien in de mode en media en dan vooral eerlijk en gelijkwaardig. ZONDER stempel die stigma’s hooghouden, maar als mens in hun eigen kracht. Zo kunnen we breken met stigmatisering en vooroordelen. Kleding is een verlengstuk van je identiteit. Als je niet kunt uitdragen wie jij bent, doordat niet voor iedereen de huidige kleding op de markt niet toegankelijk is.

Tijdens de evenementen brengt Diversity Fashion Week deze onderwerpen aan de kaart.