Modefabriek kiest wederom nieuwe locatie voor zomer 2025

De afgelopen wintereditie van Modefabriek in EXPO Greater Amsterdam in Vijfhuizen was een meer dan welkome vernieuwing. De unieke eigenschappen van die nieuwe locatie droegen bij aan het overweldigende succes van de grote Modefabriek RE-SET. Modefabriek houdt deze positieve energie die vernieuwing met zich meebrengt graag vast, en strijkt op 6 en 7 juli 2025 neer op het HEMbrugterrein in Zaandam.

Spannende industriële locatie Het HEMbrugterrein is een uniek historisch industrieterrein gelegen tussen Zaandam en Amsterdam, met een spectaculair uitzicht over het Noordzeekanaal en het Westelijk Havengebied. Uitstekend bereikbaar met de auto, met de trein in combinatie met bus of OV fiets, en natuurlijk – extra genieten - met de pont.

Hier vindt Modefabriek de perfecte locatie voor een avontuurlijke nieuwe zomereditie, verdeeld over twee indrukwekkende gebouwen en een event garden daartussenin. Drie women’s fashion arena’s met elk een geheel eigen karakter en sfeer:

1. De Studio

In een mooie grote studioruimte, direct bij de entree, kunnen exposanten hun collecties in optima forma presenteren. Hier zal Modefabriek de nieuwe ‘department store look’ die we afgelopen winter introduceerden verder uitwerken en verfijnen. De Studio biedt volop branding mogelijkheden: het open, flexibele en modulaire stand-systeem maakt dat exposanten kunnen kiezen uit verschillende indelingen voor hun stand waarmee zij hun ruimte kunnen afstemmen op de identiteit van het merk en de gewenste presentatie. De centraal gelegen Studio is dé plek om een onderscheidende merkbeleving te creëren.

2. Het MUZA

Het MUZA - waar in de nabije toekomst het nieuwe ZAMU Museum voor moderne kunst zal openen - biedt Modefabriek een schitterende ruimte met een robuust, authentiek industrieel karakter. Deze hal vraagt om een uniforme opzet van stands: elke exposant krijgt– afhankelijk van de grootte van de stand - een passende box voor branding of signing. Daarnaast nodigen we hier gelijkgestemde boetiekmerken en agentschappen uit die slechts op één of meerdere rekken hun collecties kunnen laten zien. Deze locatie is sfeervol en democratisch, beide typen stands zijn eenvoudig, snel in te richten, plug & play en aantrekkelijk geprijsd. Het is de ideale plek voor merken die zich willen presenteren in een coole sfeer, waar de focus volledig ligt op de collecties.

3. De Event Garden

Tussen De Studio en Het MUZA ligt een aantrekkelijk buitenterrein en een aantal kleine industriële gebouwtjes waar Modefabriek een bruisende festivalsfeer zal creëren. Denk hierbij aan bijzondere presentaties en andere samenwerkingen met labels, en aan de nodige fun, inspiratie, fijne foodtrucks en lekkere loungeplekken. De Event Garden verbindt de twee expohallen en geeft het event de frisse creatieve energie waar Modefabriek om bekend staat.

Op 6 en 7 juli viert Modefabriek de mode: energiek, vernieuwend en met volle kracht vooruit. De dynamische opzet van meerdere gebouwen en verrassende plekken, zorgt voor een bruisende sfeer. Een volgende stap in de koers van RE-NEW, RE-SET, RE-IMAGINE & RE-THINK!