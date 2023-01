Modefabriek W23/24: Veelzijdig, druk én kleurrijk

Veelzijdig, zo kon je deze editie van Modefabriek in een woord omschrijven. Zoals trendwatcher David Shah en forecaster Mehtap Güngörmez in hun Talks bespraken: alles kan in de toekomst naast elkaar bestaan. Jong talent, gevestigde orde, duurzame labels, mannen-, vrouwen- én kindermode. Op Modefabriek draait het uiteindelijk allemaal om een ding: de gezamenlijke liefde voor mode.

Op zondag 22 januari en maandag 23 januari was het een druk en vertrouwd komen van retailers, inkopers en andere modeprofessionals. Even optimistisch, kleurrijk en uitgedost als altijd, zat de sfeer er vanaf het eerste uur in.

Naast de vertrouwde area’s met meer dan 450 mannen- en vrouwenmodemerken stonden er voor dit seizoen een boel specials op het programma waarin belangrijke thema’s binnen de mode aan bod kwamen. Jong ondernemerschap (Young Entrepreneurs Platform), duurzaamheid (The Sustainable Stop), trends (Trendforum en The Colour Shop) en zelfs kindermode (Drive Inn Junior). De missie van de editie werd na een blik op de plattegrond duidelijk. Mode wordt weer gevierd, in al zijn diversiteit!

Bij binnenkomst stond de Modefabriek-bezoeker een bombastisch kleurenspel van linten van plafond tot vloer te wachten, waar zij met een lege kleurkaart en de hulp van Modefabriek-hosts zes kleuren konden verzamelen. Nog een fijne leidraad voor het samenstellen van de nieuwe collectie voor volgend seizoen was het nieuwe Trendforum waar de 8 grootste modetrends en -kleuren voor W23/24 werden gevisualiseerd. Van maximalisme en hyper-realistische kleuren tot aan de trend Flourish, die gaat om het (herstellen van) het contact met de natuur; er was voor ieder wat wils.

Image credit: via Modefabriek

In de Talks werden deze trends verder van context voorzien. Zo nam trendwatcher en founder van VIEW Publications David Shah het publiek binnen 1 uur en 15 minuten mee in zijn gedachtegang. Van de opkomst van Azië, de overheersende invloed van Gen Z, ieders obsessie met ‘de ik’ en de genderrevolutie naar de conclusie dat in de nabije toekomst de micro trends het van de macro trends gaan winnen en de hele wereld feminiener wordt. Arno Kantelberg merkte in zijn presentatie hetzelfde op. De stijlpastoor concludeerde dat naast feminiene invloeden mannenmode wordt beïnvloed door het militaire. Denk aan de bomberjas die hij op Pitti Uomo nog steeds in allerlei vormen voorbij zag komen en de lange (leren) overjas die de drager instant aanzien geeft. Trendforecaster en menswear-expert Mehtap Güngörmez gaf vooral mee: mode is geen systeem meer dat van bovenaf wordt bepaald en gaat meer dan ooit over gevoel.

Dat gevoel werd ook overgedragen op het exclusief ontworpen platform van The Fashion Gallery: hier toonden meer dan 20 high-end boetiekmerken als Bruuns Bazar, Femmes du Sud, Mads Nørgaard - Copenhagen, Stieglitz en Tiger of Sweden hun nieuwe collecties. Gedurende de dag showden rondlopende modellen de key pieces van deze internationale labels op de beats van de DJ.

Image credit: via Modefabriek

Deze editie was er ook een area voor kidswear, een nieuwe samenwerking met, zoals de naam al doet vermoeden, Drive Inn Junior. In een speciaal vormgegeven area lieten kinderlabels waaronder Guess, Petit by Sofie Schnoor, Blauer.USA, Diesel, Someone en Like FLO hun collecties zien. Zowel de merken als de bezoeker leken het vooral met elkaar eens; ‘volgende editie weer en dan uitgebreid’! De ambitie is er.

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van Modefabriek en verdient de aandacht. Dat was te zien op het centraal gelegen platform The Sustainable Stop, waar 45 door RethinkRebels gevalideerde duurzame collecties getoond werden. In deze area, met onafhankelijke merken als Kings of Indigo, Woolish, Far Afield, J Label, Brava, LangerChen, MYoMY en Armedangels, weet je in ieder geval zeker: dit ontwerp is gemaakt van duurzame materialen onder duurzame omstandigheden.

Gezellig druk was het bij het Young Entrepreneurs Platform (YEP); een door Modefabriek zorgvuldig samengestelde selectie van innovatieve en opkomende ondernemers. House of NK, het vrolijke vintage & upcycled streetwear-merk Saint Muze en Lichting-winnaar Ruben Jurriën (met zijn ready-to-wearcollectie) kregen deze editie een plek in de centrale hal en wisten veel bezoekers naar hun stands te trekken.

Image credit: via Modefabriek

Modefabriek is veelzijdig. En precies dat heeft Modefabriek – de meest relevante beurs van de Benelux - deze editie weer laten zien. Het was bruisend, inspirerend, vol met trends, talks, masterclasses, en de mooiste labels voor de leukste winkels.

Tot de volgende editie op 9 & 10 juli 2023!