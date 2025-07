Mumster lanceert de Fashion Pioneers Awards: een podium voor modevernieuwers

Campagnebureau Mumster lanceert dit jaar de eerste editie van de jaarlijkse Fashion Pioneers Awards. De campagne, in samenwerking met hoofdpartner Gemeente Amsterdam en mediapartner FashionUnited, lanceert op 1 september en bouwt op naar een awardshow op vrijdag 28 november – Black Friday georganiseerd in Fashion for Good in Amsterdam.

Een impuls voor mode- en textielpioniers

De Fashion Pioneers Awards zijn opgezet om het ecosysteem van vernieuwers binnen de mode- en textielindustrie te versterken. Chanel Trapman, oprichter van Mumster:

“In 2026 werken wij tien jaar aan het versnellen van verduurzaming in de kledingindustrie. We hebben inmiddels meer dan 200 pioniers ondersteund – van start-ups tot internationale merken. Wat we telkens zien: zonder zichtbaarheid, netwerk en partnerschappen stagneert groei. Met deze awards willen we juist daar het verschil maken en pioniers de springplank bieden die ze verdienen.”

Impactvolle awards met inhoud

De awards zijn samengesteld in samenwerking met een advisory board van sectorpartners en experts. Elke prijs richt zich op een specifieke doelgroep en biedt concrete waarde, zoals toegang tot een netwerk, expertise of groeikapitaal.

Mumster werkt ook samen met het Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII) om het selectiekader voor de Circular Awards te ontwikkelen, waarbij wordt gezorgd voor normen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. C2CPII is een wereldwijde non-profitorganisatie die zich inzet voor het bevorderen van de circulaire economie door het vaststellen van de wereldwijde standaard voor circulaire producten die een positieve impact hebben op mens en milieu. Het kader zal gebaseerd zijn op de ontwerpeisen van C2C Certified® Circularity.

Voor deze eerste editie zijn onder andere de volgende awards bevestigd:

Amsterdam Circular Changemaker Award, uitgereikt door Gemeente Amsterdam

Social Impact Award, uitgereikt door de Rabo Foundation

Circular System Challenger Award, uitgereikt door retailer ZEEMAN

Focus op meetbare verandering

Mumster wil met de Fashion Pioneers Awards verder gaan dan zichtbaarheid alleen. Samen met partner Circular Innovations worden de uitkomsten van pilotprojecten – die voortkomen uit de awards – gemonitord op zowel milieukundige als economische impact. Doel is het creëren van concrete best practices die bijdragen aan structurele systeemverandering in de mode-industrie. Het streven is om deze cases tijdens de volgende editie te presenteren.

Inschrijving opent 1 september

Op 1 september 2025 gaat de officiële website van de Fashion Pioneers Awards live en worden de inschrijvingen geopend. De uiteindelijke winnaars worden uitgekozen door een jury van experts uit de industrie.